Na věky spolu. Iniesta dostal v Barceloně smlouvu do konce kariéry

Třiatřicetiletý španělský reprezentant je celý život věrný Barceloně. Do slavného klubu přišel ve dvanácti letech a vyrostl v proslulé mládežnické akademii katalánského celku.

Po Xavim Hernándezovi má na kontě druhý nejvyšší počet startů v klubové historii, za Barcelonu odehrál 633 zápasů a dal 54 gólů. Se španělským celkem získal stejně jako hvězdný útočník Lionel Messi rekordních 30 trofejí.

„Za 118 let existence klubu je to poprvé, co někomu dáváme doživotní smlouvu. Je to výjimečný kontrakt pro výjimečného hráče,“ řekl na tiskové konferenci Josep Maria Bartomeu, prezident FC Barcelona.

Smlouva dává Iniestovi možnost, aby se v budoucnu sám rozhodl, kdy už nebude mít na to hrát za Barcelonu.

„Tohle je pro mě mimořádný den, jeden z mnoha tady. Nikdy jsem nechtěl odejít, tohle je můj domov. Budu tady, dokud moje tělo a mysl neřeknou, že to stačí. A to se, doufám, nestane ještě dlouho,“ uvedl Iniesta.