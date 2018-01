Lotyšský reprezentant Ikaunieks je k mání. Jihlava chce 22 milionů

„Jsou to spekulace. A těch jsem i já slyšel strašně moc,“ říká ředitel FC Vysočina Jan Staněk. „Od toho, že o Davise má zájem Legie Varšava, po různé další možnosti. Ale s námi nikdo nejednal. Žádnou nabídku na něj neevidujeme.“

V tuto chvíli by se tak za možným Ikaunieksovým zimním odchodem dala napsat tečka.

Jenže... Vše je trochu složitější.

Už v prosinci Staněk v rozhovoru pro klubový web připustil možnost, že čtyřiadvacetiletý lotyšský reprezentant by mohl být zajímavým přestupovým zbožím.

Davis Ikaunieks v číslech 16/4 zápasy/góly Ikauniekse za národní tým Lotyšska

45/14 duely/branky v české lize v dresu FC Vysočina

850 tisíc eur (asi 22 milionů Kč) Jihlava požaduje.

„Je mi jasné, že tyto spekulace jsou vděčným tématem. Bohužel je podporuje i hráčova zastupující agentura,“ povzdechl si ředitel jihlavského klubu v narážce na předchozí vyjádření hráčova agenta.

Ikaunieksův agent: Měl by se posunout výš

Pavel Zíka se tehdy nechal slyšet, že... „Davisův přestup zatím není na pořadu dne. Již během zimního termínu však k němu může dojít. Nastal čas, kdy by se měl posunout výš,“ tvrdil Ikaunieksův agent.

„Z mého pohledu by měl přestoupit do lepšího českého klubu, aby nehrál pod takovým tlakem a strachem. Co si budeme povídat, Jihlava bude bojovat o záchranu,“ pokračoval Zíka pro Deník.

Se šesti góly nejlepší jihlavský střelec v podzimní části se prý dostal do hledáčku všech předních českých klubů. A zájem by prý měla mít i Legie Varšava. „Za rok a půl v naší lize si udělal jméno, ví se o něm, je o něj velký zájem,“ tvrdil Zíka. „Na hřišti je to zabiják, góly dává i na ně nahrává.“ Jihlavský klub měl tehdy jasno: „Agenti rozehrávají svoji hru. Možná s někým jednají, ale my nic nevíme,“ tvrdil Staněk.

Pokud by však přece jen na Ikauniekse přišla zajímavá finanční nabídka, Vysočina by se prý jeho prodeji nebránila. I přesto, že s ním má smlouvu do léta 2019.

„Obecně platí, že pokud bude předložena na našeho hráče nabídka, která bude ekonomicky smysluplná, budeme o ní jednat, a pokud hráč bude chtít odejít, můžeme se dohodnout, “potvrdil Staněk.

„UDav i s e je však cena stanovena hodně vysoko, tudíž není příliš reálné, že by k jeho transferu došlo už v zimě,“ doplnil šéf jihlavského klubu.

Podle informací MF DNES chce Vysočina za čerstvě čtyřiadvacetiletého fotbalistu 850 tisíc eur, tedy přibližně 22 milionů korun. „V teoretické rovině: milion eur je určitě suma, za kterou bychom ho pustili,“ naznačil Staněk. „Zbytek by záležel na konkrétní nabídce.“

Kouč Bohemians Hašek: Je to hráč, který nás zajímá

Zaplatit podobnou částku za přestup hráče si v rámci české ligy nemůže dovolit až tolik klubů: v podstatě se dá mluvit o trojlístku Plzeň, Slavia a Sparta.

Z tohoto pohledu se tak znovu vrací do hry možnost, že by Ikaunieks přece jen zamířil na Letnou.

„Svým způsobem to není nereálná varianta,“ zamýšlí se Staněk. „Ale musím zopakovat – nemyslím si, že je to v současné chvíli téma.“ Každopádně: o Ikaunieksovi v posledních dnech nebývale často mluví kouč Bohemians 1905 Martin Hašek. „Je to určitě hráč, který nás zajímá,“ potvrdil v rozhovoru pro MF DNES. „A nemám informace, že by ho chtěly velké kluby.“

Jeho příchod by si prý dokázal představit. „Kdyby přišel, tak bych to vnímal jako správný krok,“ pokračoval Hašek.

Na startu zimní přípravy už však kouč klokanů mluvil střízlivěji. „Byl by zajímavou variantou. Ale nemyslím si, že je to otázka nejbližších dnů.“

Pozorní fanoušci Vysočiny však jistě zaznamenali, že lotyšský forvard nenastoupil do středečního úvodního přípravného zápasu.

„Žádná spojitost s možným přestupem tam nebyla,“ usmívá se Staněk. „Hráli jsme s Hradcem Králové, chtěli jsme vyzkoušet hráče, kteří nedostávají příležitost,“ vysvětluje.

Je pravda, že do prvního utkání v rámci zimní Tipsport ligy nenastoupili ani další prověření hráči: útočníci Dvořák a Rabušic či záložníci Vaculík a Zoubele.

„Těch hráčů, kteří nejeli s námi, bylo celkem devět. Přičemž většina z nich byla ze základní sestavy,“ doplnil Staněk.

Němec pokračuje v testech, Číňan zamířil do juniorky

Při remíze 2:2 s druholigovým soupeřem v Horních Počernicích nastoupily i dvě nové tváře: německý obránce Till Schumacher a čínský levý záložník Zhou Ming Hao.

„Schumacher je zde na testech do konce týdne, znamená to, že ještě bude hrát zápas proti Jablonci,“ nastínil Staněk. „Naopak Ming Hao, který je na zkoušku, se přesunuje do juniorky,“ dodal ředitel jihlavského klubu.

Řešit se bude i situace obránce Martina Nového. „Sparta ukončila jeho hostování, ale poté, co se nedohodl v Mladé Boleslavi, opět trénuje s námi. O tom, jestli tu bude, nebo ne, teprve jednáme. Záležet bude i na trenérech, jestli ho budou chtít,“ dodal Staněk.