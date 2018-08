Mladší Surkis prohrál Dynamo Kyjev v pokeru s mafií, píší v Rusku

Prohraný dvojzápas třetího předkola Ligy mistrů budil velké emoce. Slavia cítila křivdu a poukazovala na provázanost kyjevského klubu s místopředsedou UEFA, oligarchou Grigorijem Surkisem. V novinových článcích ožily vzpomínky na „kožichovou aféru“, za níž byl Surkisův mladší bratr Igor odsouzen k doživotnímu zákazu pracovat ve fotbale.

Kdo je Car Surkis Od kožichové aféry k výhrůžkám českému fotbalu

Trest byl brzy zkrácen a Igor Surkis dokonce povýšil do pozice majitele a prezidenta klubu. To když jeho bratr Grigorij mířil do nejvyšších pater fotbalové diplomacie.

Dynamo s jedním Surkisem v čele a s neoficiální záštitou druhého každoročně bojuje se Šachtarem Doněck o ukrajinskou dominanci a je pravidelným účastníkem evropských soutěží. Dosahuje špičkových výsledků, ale občas se objeví zprávy o zpožděných výplatách, nákupu posil na úvěr či nízkých odvodech daňové správě.

Naposledy to bylo mezi zápasy se Slavií, když vyšlo najevo, že klub platí hráčům mnohem vyšší částky, než jaké uvádí v daňovém přiznání.

Ruský web sport.ru tento týden zveřejnil blog, který ukazuje na původ finančních potíží. Podle autorky Iriny Macové prohrál Igor Surkis svůj klub v pokerové partii s představiteli Solncevské mafie. Stalo se to přibližně před deseti lety v nejmenovaném luxusním evropském kasinu.

Solncevská mafie Solncevská mafie neboli Solncevskaja Bratva je zločinecký syndikát mnohdy označovaný za nejmocnější ruskou mafii. V 90. letech působila i v ČR, na její členy mířila policejní razie v pražské restauraci u Holubů.

Prohraná částka není známá, ale podle článku na jednom z největších ruských sportovních portálů byla astronomická. Autorka cituje nejmenovaného ukrajinského podnikatele, který říká, že Grigorij Surkis byl naprosto šokován a svěřil se, že má chuť bratra zabít.

Svůj dluh Igor Surkis údajně dodnes splácí, a kromě finančních odvodů prý musí Solncevským poskytovat i různé služby. Jednou z forem splátek údajně bylo i angažmá ruského trenéra Valerije Gazzajeva, který vedl Dynamo v letech 2009 a 2010.

Podle ruských i ukrajinských médií mají Surkisové problémy i v dalších oborech svého podnikání. Vysoký finanční příspěvek za účast v Lize mistrů by jim tak přišel vhod. Po postupu přes Slavii však nemá Dynamo play-off rozehrané úplně ideálně. V prvním utkání prohrálo na hřišti Ajaxu Amsterdam 1:3. Odveta se hraje příští týden v Kyjevě.