Projekt s Číňany byl neúspěšný, uznali v Mohelnici. Budoucnost je nejistá

Velké plány o vstupu čínských peněz do FK Mohelnice se rozplynuly v mlze husté jako věčný smog nad Pekingem. Podle původních plánů měla valná hromada klubu rozhodovat o prodeji mužstva zahraničnímu investorovi, po skandálu s napojením čínského manažera a některých hráčů na sázkařskou mafii i podezřením na zmanipulování některých zápasů, jež detailně zmapovala MF DNES, však zástupci klubu seznali, že tohle kung pao jim není po chuti.

Pro Mohelnici jde o trpkou zkušenost vykoupenou pravděpodobně sestupem, protože je v Moravskoslezské fotbalové lize aktuálně poslední a s bídnými vyhlídkami na záchranu. Posily se totiž během zimní přestávky do propíraného klubu nehrnuly a úroveň testovaných Číňanů stačí sotva na krajský přebor.

Od čínského investora i společnosti Football Investment Limited Přemysla Buby tak chtějí získat alespoň naslibované peníze. „Spolupráce nesplnila očekávání, projekt byl neúspěch,“ přiznal předseda klubu Igor Machálek a s celým výborem rezignoval.

Jak proběhla valná hromada?

Za výbor jsme předložili vlastní hodnocení dosavadní spolupráce se společností Football Investment za podzimní část sezony. Považujeme ji za nepovedenou, protože nesplnila naše očekávání. Jednak z pohledu posílení sportovní výkonnosti mužstva, a navíc s sebou přinesla nepříjemnost z hlediska podezření z účasti některých hráčů, případně osob pohybujících se kolem klubu na sázkařské aféře. I když nebylo nic vyšetřováním prokázané, kauza jednoznačně klub poškodila a ovlivnila i přípravu mužstva na jarní část sezony. Proto jsme doporučili ukončení spolupráce a valná hromada to jednomyslně schválila.

Byl na valné hromadě majitel Football Investment Limited Přemysl Buba nebo někdo z čínských investorů?

Nebyl.

Takže ani druhá strana o pokračování spolupráce a slibovaný majetkový vstup nakonec neusilovala?

K valné hromadě jsme předložili hodnocení našeho pohledu. Investor ani pan Buba na valné hromadě nebyli a nevyjadřovali se k těm věcem. Je to věc jejich názoru, jak spolupráci hodnotí. Ale to není podstatné. My jsme na valné hromadě přednesli náš názor.

Ukončení spolupráce je okamžité?

Nebylo to blíže specifikované, budeme s tou společností jednat. Dohoda o spolupráci je uzavřená do konce jarní části sezony. Chceme – a to je náš cíl – důstojně dohrát soutěž. Ne, že bychom vzdali možnosti o její záchranu, ale nechtěli jsme z ní před začátkem jarní části odstupovat. A k tomu potřebujeme ještě nějakým způsobem v průběhu jarní části spolupracovat. Nepočítáme tedy s tím, že by spolupráce trvala déle než je definovaná dohodou, ale je možné, že se domluvíme na okamžitém ukončení.

Předseda mohelnického klubu Igor Machálek

Rozumím tomu správně, že jde o dodržení finančního plnění ze strany partnera?

Ano, přesně tak. Pokud chceme dohrát soutěž, tak jsme i závislí na tom, abychom měli dostatečné finanční prostředky na plnění závazků, které máme vůči hráčům a vedení mužstva.

Máte teď nějaké nezaplacené pohledávky vůči čínské straně?

Nerad bych o tom hovořil, to je interní záležitost. Mohu jen konstatovat, že vzájemná spolupráce nesplnila naše očekávání. Projekt považujeme za neúspěšný. A má to i další dopad, my jako výkonný výbor jsme se rozhodli rezignovat na své funkce na základě negativních záležitostí ve vztahu k poškození jména klubu. Dáme možnost novým lidem, aby rozhodli o jeho budoucím směřování od příštího soutěžního ročníku.

Opouštíte klub?

Nechceme samozřejmě odcházet ze dne na den, takže nám valná hromada uložila, že máme na květen svolat mimořádnou valnou hromadu s cílem zvolit nové vedení, a nás pověřila, abychom do té doby klub vedli. Připravíme také nový návrh stanov, který bude umožňovat volbu předsedy valnou hromadou. Chceme zkrátka klub restartovat, protože v minulém roce odešly některé jeho klíčové postavy, a je nutné, aby odpovědnost za vedení klubu už převzali noví lidé. Stávající výbor opravdu pracuje pro klub už řadu let a cítíme, že naše možnosti jsme vyčerpali.

Figuruje v klubu nadále Přemysl Buba jako sportovní manažer?

Do chodu klubu už v jarní části vůbec nezasahuje. V nejbližších dnech spolu budeme řešit ukončení spolupráce.

A čínský manažer Bruce Ji se v klubu stále pohybuje?

Jsme s ním v kontaktu z pohledu uplatnění (čínských) hráčů, kteří jsou ještě v kádru klubu. Zajímá se o to, jak na tom jsou po sportovní stránce. Řešíme s ním finanční záležitosti z hlediska podpory klubu, ale to je vše.

Vyskytuje se v Mohelnici?

Byl tu před dvěma třemi týdny, protože jsme si vyjasňovali, zda budeme schopni nastoupit k jarní sezoně, a nakonec jsme se shodli na tom, že chceme sezonu dokončit a nechceme narušit soutěž naším odstoupením.

Zvažovali jste odstoupení i kvůli nedostatku hráčů?

Kádr je velmi úzký, nedařilo se ho doplnit, a protože chceme, aby to nebylo jen dohrávání, ale byli jsme důstojným soupeřem, tak i to hrálo určitou roli. Ale na druhou stranu jsme věděli, že pokud hráči setrvali v klubu a měli zájem za klub ještě bojovat, nechtěli jsme je zklamat, abychom jim těsně před začátkem jara řekli, že s námi nemají počítat a mohou si hledat angažmá jinde. Mělo to být poděkování, že v klubu vydrželi.

Když padlo trestní oznámení ze strany FAČR na FK Mohelnice, slíbil jste maximální pomoc při vyšetřování. Vyvíjí se nějak?

Zatím ne.

Nikdo z policie se neozval?

Ne.

Překvapilo vás to?

Nevím. Nedokážu posoudit, jak probíhá procedura šetření podnětu a do jaké míry byly naplněné indicie toho, aby to mohlo být prošetřováno. Není to otázka na mě.

Kdybyste mohl, udělal byste zpětně něco jinak?

Jak na to odpovědět… Při rozhodování jsme věděli, že jdeme do určitého rizika. Tím, že dohoda o spolupráci byla na volnější bázi a neznamenala hned majetkový vstup, ale spíše vyzkoušení modelu spolupráce, tak jsme v tom viděli příležitost. Po zhodnocení průběhu podzimu nás nepřesvědčilo, že je to správná cesta. Říkat, jestli bychom něco udělali jinak… Už tehdy to bylo velmi složité rozhodnutí, které přineslo rozkol do výkonného výboru. Tenkrát jsme ho udělali a teď už ho nelze změnit.