Je jako Messi. Skoro. Hraje za mizerný tým, střílí gól za gólem, baví se

Přesto se najde moment, který v paměti Liverpoolu zůstal napořád. Bohužel. I těm nejsmířlivějším příznivcům tehdy na konci dubna 2014 došla trpělivost: „Táhni, odkud jsi přišel!“

Nadšený Liverpool vyhrál jedenáctkrát za sebou, neudržitelná mašina Luis Suárez střílela gól za gólem a v klubu se pomalu chystala velkolepá oslava titulu. Tři kola před koncem nastal zvrat.

Snad kdyby náhradník Aspas nepřišel v 81. minutě na hřiště.

Snad kdyby se v nastavení nehrnul k praporku, aby narychlo rozehrál rohový kop.

Liverpool měl doma proti Chelsea masivní tlak a mohl vyrovnat na 1:1. Jenže Aspas rozehrál tak stupidně. Dozadu, po zemi a rovnou na nohu soupeři Willianovi.

„Už to nevrátím a mrzí mě, co se stalo. Naštěstí fotbal je takový, že dává novou šanci,“ vzpomínal.

Před třemi lety jeho přihrávka poslala konkurenční Chelsea do útoku a za gólem, který hostům pojistil vítězství a zároveň načal pád Liverpoolu.

Teď Aspasovy nevšední nápady způsobují „správné“ góly. A že jich je! Už jedenáct! Ve španělské lize je lepší jen fenomenální Lionel Messi.

Kam se hrabou Cristiano Ronaldo nebo Antoine Griezmann. V kurzu je chlapík, kterému táhne na jedenatřicet.

Chlapík, který sice vyhořel v Liverpoolu, leč v rodné Galícii je považován za legendu. Celta Vigo mu chystá speciální místo v síni slávy.

„Neznám nikoho, kdo by tak zásadně ovlivňoval celý svůj tým,“ prohlásil trenér Juan Carlos Unzué.

Naposledy v neděli večer, kdy se Aspas postaral o to, aby na hřišti Viga nevyhrál Real Madrid, čili úřadující mistr. A to si ještě trenér Unzué postěžoval: „Remíza je málo. Zasloužili jsme si víc.“

Hlavně Aspas si zasloužil víc. Na první gól chytře přihrál rozběhnutému Wassovi, vlastní úspěch mu ukradl brankář Navas perfektním zákrokem při penaltě.

Taky pod vyrovnání 2:2 se běhavý Aspas podepsal a na konci si ještě vehementně stěžoval, že nedostal penaltový reparát. Rozhodčí však správně viděl, jak ochotně upadl přes uhýbajícího Marcela.

Střelecké komety sezony Mohamed Salah (Liverpool)

Egypťan umí pálit, ale že mu za půl sezony v Premier League napočítají 17 gólů (plus 5 asistencí), to se nečekalo ani náhodou. Ciro Immobile (Lazio Řím)

Tři roky byl zatracený. Zakletý. Zapomenutý. Teď s 20 góly vede střeleckou tabulku Serie A. Alfred Finnbogason (Augsburg)

Před pěti lety v Heerenveenu explodoval. Pak nic. Až podceňovaný Augsburg vrátil Islanďana do hry, dal 11 gólů.

To je celý on. Padá hodně a rád. Je to bohem políbený střelec a excelentní levák, který to však nikdy nedotáhne na vrchol. „Mohl by být jako Messi a podobná monstra. Jen kdyby neměl druhou tvář. On je jako Jekyll a Hyde,“ tvrdí Aspasův někdejší trenér Paco Herrera.

Protřelého stopera Marchenu praštil čelem do hlavy a dostal červenou kartu, vynadal trenérům za brzké střídání, v Liverpoolu mu vyčítali nezájem, ani anglicky se nenaučil. A nezapomínejme, že v této sezoně nasbíral šest žlutých karet. Zároveň je to však mazaný rychlík, který - když cítí důvěru - je v útoku k nezastavení. Mimochodem, byť za španělskou reprezentaci hraje sporadicky, při premiéře dokázal skórovat proti Anglii ve slavném Wembley.

TĚSNÝ SOUBOJ. Iago Aspas z Liverpoolu (vlevo) a Victor Wanyama ze Southamptonu.

Po gólech ve Vigu líbá klubový znak na srdci a je mu celkem jedno, že se krčí ve druhé polovině tabulky. Jenže když se podíváte na kolonku gólů, zjistíte, že Aspase musí fotbal bavit. Celta Vigo vstřelila už 32 branek, přičemž víc dokázaly jen Barcelona a Valencie. „Celta je moje láska,“ tvrdí Iago Aspas.

Liverpool oficiálně opustil po dvou letech, ten druhý rok však strávil na hostování v Seville. Jakmile se vrátil domů, hned dvěma góly sestřelil Barcelonu a svěřil se: „Už nikdy neodejdu.“

Bylo by zvláštní, kdyby ano. Smlouvu prodloužil do roku 2022.