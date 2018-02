Hrošovského los potěšil. V Lisabonu zajde na kávu s parťákem Chrienem

„Pěkný stadion, pěkné město. Mělo by být dobré počasí. Jsem rád, že jsme dostali zrovna Sporting,“ vyprávěl Hrošovský novinářům v útrobách Doosan Areny.



Co v tuhle chvíli o soupeři víte?

Vyřadili v předkole Ligy mistrů Steauu Bukurešť. Krátce potom, co jsme s ní vypadli my. V Bukurešti dokonce vyhráli 5:1.

Nějakého hráče si vybavíte?

Vím, že na hrotu nastupuje Bas Dost, vysoký Nizozemec a výborný střelec. A ve středu zálohy hraje William Carvalho. Tuším, že byl i na Euru jednadvacítek v Česku. (byl tady v roce 2015 s Portugalci ve finále a o rok později vyhrál dospělé ME – pozn. aut.)

Jaký fotbal můžete od portugalského soupeře čekat?

Když mám odpovědět popravdě, tak Sporting jsem v poslední době hrát neviděl. Ale jsou to většinou Portugalci, bude to ofenzivně laděný tým, se spoustou technicky šikovných hráčů. Směrem dopředu budou výborní.

Sporting je o stupínek výš než Partizan. Souhlasíte?

Myslím, že to bude kvalitnější soupeř. Hráli skupinu Champions League, teď se dostali v Evropské lize o kolo, doma hrají téměř každý rok o portugalský titul.

Plzeň už hrála s Coimbrou, ale tehdy jste ještě v týmu nebyl. Máte nějakou osobní zkušenost s portugalským fotbalem?

Se slovenskou jednadvacítkou jsem hrál dvakrát v Portugalsku. Byli jsme se i podívat na stadionu Da Luz, kde hraje Benfica.

To jste mně připomněl, že tam působí Martin Chrien...

Už jsme si psali, že zajdeme v Lisabonu na kávu. Chtěl, abych mu sehnal lístek. I na to setkání se těším.