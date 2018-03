Hradec odjel ze Žižkova bez bodů. Rozdílem bylo srdíčko, věděl trenér

„Základním rozdílem bylo srdíčko,“ musel konstatovat kouč hradeckého mužstva Karel Havlíček.

To bylo na Žižkově v chladném nedělním dopoledne opravdu potřeba. Po sobotním sněžení a při velkém mrazu dalo pořadatelům hodně práce, aby uvedli hrací plochu do regulérního stavu. Výrazně jim pomohlo vyhřívání trávníku. Přesto se ale začátek zápasu o téměř dvacet minut zpozdil.

„Pořadatelé sice vrchní sněhovou vrstvu bezprostředně před utkáním sítěmi stáhli, ale hlavně na začátku byla na trávníku námraza, která hodně ztěžovala kombinaci,“ uvedl hradecký kouč.

V první půli se hradeckému týmu vůbec nevedla kombinace a i vinou toho se dostal pod tlak, udržet míč na soupeřově polovině byl pro něj téměř neřešitelný problém.

„Zkoušeli jsme to, ale končili jsme u druhé přihrávky, která byla nepřesná. Byla z toho z naší strany spíš taková šmrdlaná,“ posteskl si hradecký kouč. K tomu musel skousnout gól, který Hradec dostal poté, co jeho brankář Ottmar chytil penaltu. K dorážce se totiž vcelku bez potíží dostal žižkovský Kuchta a poslal domácí do vedení. „Těsně před tím, než Podrázký kopal penaltu, jsem na hráče volal, ať si dorážku pohlídají. Bohužel domácí do ní šli snad ve třech hráčích, a tak gól byl tak jako tak,“ uvedl Havlíček.

Také druhý inkasovaný gól musel hradecké trenéry notně nadzvednout. Přímý kop kopaný Hradcem z velmi dobré pozice totiž domácí nejen odvrátili, ale ihned vyrazili do rychlého brejku, který nikdo z hradeckých hráčů už nestačil zastavit. Na jeho konci byl deset minut po přestávce Urbanec. „Zahráli to skvěle,“ posteskl si jen brankář Ottmar.

Teprve pak se Hradečtí přece jen začali víc prosazovat i v útoku, ale k nějaké výraznější šanci, natož ke gólu se nedostali. Možná mohli žehrat, že jim po ruce Švejdíka sudí nepřiřkl pokutový kop. Domácí si vedení po hlídali a vrátili Hradci krutou prohru 1:4 z podzimu.

„Zápas byl hodně o bojovnosti, ale předvedli jsme i některé fotbalové věci,“ těšilo kouče Viktorie Bohumila Pilného, ještě před rokem trenéra Hradce. Pro jeho tým to byla už třetí jarní výhra, která jej posunula těsně před Hradec. „Za takovou sérii jsme rádi, protože jsme se dostali do klidu,“ řekl spokojený Pilný.