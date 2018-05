Hradecký trenér před Vítkovicemi: Hrají o život. Stejně jako Ústí

Jednu nepříjemnou zkušenost se sestupem ohroženým týmem si fotbalisté Hradce Králové prožili v závěru minulého týdne. S tehdy posledním Ústím nad Labem na svém hřišti prohráli 1:3.

Ve středu se ocitnou v podobné situaci. Znovu proti nim bude stát mužstvo, jemuž aktuálně patří sestupová příčka, znovu tak musí čekat soupeře, který bude hrát o bytí a nebytí. Stejně jako v pátek Ústí jsou nyní Vítkovice před zápasem s Hradcem poslední. „Hrají o život, za záchranou jedou, co to jde,“ uvedl pro klubový web trenér hradeckého mužstva Karel Havlíček.

V pátek musel přijmout nepříjemnou prohru po výkonu, za který si od fanoušků vyslechl své. Sám přiznal, že najít hráče, kterého by mohl po zápase pochválit, bylo hodně těžké, ba spíše nemožné. „Doufám, že si všichni uvědomí, že to s Ústím nebylo vůbec dobré. Musíme se rehabilitovat fanouškům a budeme to chtít napravit,“ řekl trenér k dnešnímu zápasu.

V něm se vedle podobnosti postavení soupeře v tabulce dá očekávat i podobnost ve stylu hry. V ústeckém týmu totiž vynikl vytáhlý útočník Jakubov, který Hradci dvě branky vstřelil a na tu třetí přihrál. Podobnou útočnou věž mají ve svém středu i Vítkovice, od zimy jím je vysoký Libor Žondra, který tam zamířil po roce a půl strávených právě v Hradci.

„Teď se mu daří. Asi mu vycházejí vstříc víc, než jsme mu vycházeli my. Jeho tréninková píle nebyla u nás úplně na velké úrovni, bavili jsme se o tom, má to nastavené trochu jinak. Jeho speciální motivace tak je jasná, vždycky se každý proti svému bývalému klubu hecne o trochu víc,“ poznamenal trenér Havlíček.

Jako varování před ním poukazuje na Jakubova, jenž rozhodl ve prospěch soupeře páteční nevydařený zápas. „Myslím si, že to bude úplně stejné jako s Ústím. Jen teď půjdou všechny míče na Žondru. Musíme se s tím daleko lépe popasovat, než to bylo v případě Jakubova,“ uvedl hradecký kouč.

Havlíček se bude muset obejít bez dlouhodobě zraněných Noska a Eliáše, nejistý je start Fundy, do lehkého tréninku se naopak zapojil Mudra. Celý týden je mimo také útočník Šípek, kterého v tomto týdnu čeká maturita. Naopak do sestavy se po karetním trestu může vrátit stoper Čech.