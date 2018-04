Hradecký Pázler: Doufám, že hattrick by na výhru tentokrát stačil

Ve fotbale toho útočník Jan Pázler zažil už dost, ale tohle si pamatuje velmi dobře. Na podzim roku 2015 totiž vstřelil v druholigovém zápase s Varnsdorfem hattrick, který stihl za téměř rekordních třináct minut.

Už tento údaj stojí za zapamatování, je tu ale ještě jeden, možná překvapivější. Jeho bleskové tři zásahy totiž tehdy Hradci na vítězství nestačily. „Byl to dost bláznivý zápas, nakonec jsme byli rádi, že jsme na konci alespoň vyrovnali na 4:4,“ vybavuje si velmi přesně kanonýr.

Už se vám někdy něco podobného v kariéře stalo?

Mně osobně určitě ne. Tehdy to ale bylo hodně divoké, doufám však, že tentokrát by hattrick na výhru stačil. My jsme tehdy po tom hattricku sice 3:1 vedli, ale když Petr Mareš dostal za stavu 3:2 červenou, Varnsdorf to otočil na 4:3. My pak byli rádi, že jsme v závěru z penalty, kterou kopal Igor Súkenník, vyrovnali.

Ta remíza tehdy byla považována za ztrátu.

Brali jsme to tak, protože jsme chtěli postoupit. Nakonec nám to ale nevadilo, neboť tyhle dva body nám nechyběly.

Dnes hrajete s Varnsdorfem znovu, poslední tři ligové zápasy skončily všechny remízou. V čem je těžké Varnsdorf porazit?

S nimi je to vždycky takový specifický zápas. Hlavně u nich, kde jsme na podzim také remizovali.

Co se od něj dá čekat teď v Hradci?

Jeho tým se sice přes zimu proměnil, ale asi to bude stále stejné. Jsou dobří v obraně, těžko se proti nim prosazuje. Bránění měli vždycky dobré a z něho vyrážejí do protiútoků.

Pro vás je šance získat čtvrtou výhru v řadě. Je hodně velká?

Šance je, ale není jednoduché ji naplnit. My jsme se naštěstí po Žižkově zvedli a teď to třikrát vyšlo.

Ze Žižkova jste si přivezli jedinou jarní prohru, co jste v kabině po zápase řešili?

Něco jsme si říct museli, protože tam se toho hodně nepovedlo, takhle hrát nejde.