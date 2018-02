Porážka doma. Těžké nohy na polskou kvalitu nestačily

Šípek jediný si užil tepla. I řeči o „dovolené“ Jako jediný z celého týmu si útočník Jakub Šípek užil alespoň několik dnů právě probíhající zimní přípravy v teple. Místo soustředění v Uherském Brodě, které hradecký tým absolvoval minulý týden, totiž právě v tu dobu byl s reprezentační devatenáctkou na turnaji na Kanárských ostrovech. V pátek si svoji absenci u hradeckého mužstva bohatě vynahradil. Jako jediný včerejší přípravný zápas s polským týmem Miedz Legnica odehrál v hradeckém dresu celý. „Úplně tak plánované to nebylo, ale vyplynulo z průběhu,“ řekl nadějný útočník, který se ve druhém poločase dostal do dvou slibných šancí. Při první branku těsně netrefil, při druhé trefil tyč, ač z ofsajdového postavení. Jaký pro vás byl návrat z tepla Kanárských ostrovů do české zimy?

Nebyl v tom problém, přizpůsobil jsem se rychle, i když rozdíl teplot byl dost velký. Co vám na to, že jedete za teplem, řekli spoluhráči, kteří přípravu prodělávali v místní zimě?

Něco jsem si pochopitelně vyslechl. V tom smyslu, že zatímco oni jedou na soustředění, tak já si jedu někam na dovolenou. Měli pravdu? Opravdu to bylo odpočinkové?

Ani bych neřekl. Turnaj byl dost náročný, já sám jsem tam v součtu minut odehrál celé dva zápasy. To na soustředění v Uherském Brodu nikdo, tam se hrál jeden. Už jste někdy něco podobného v zimě s fotbalem zažil?

S hradeckým ještě ne, ale jednou jsem byl s reprezentací v Turecku. Ale i v tom byl trochu rozdíl. Tam tehdy bylo nějakých patnáct stupňů, teď na Kanárských ostrovech přes dvacet. Bylo to příjemné. Co fotbalová stránka?

Obrovská zkušenost. Hlavně s týmy ze Španělska. Hráli jsme jak proti jejich reprezentaci, tak proti výběru Katalánska. Hlavně v reprezentaci jsou borci, kteří si už zahráli třeba v poháru za Barcelonu či Real Madrid. Výběru Katalánska jste vstřelil nádherný gól. Jak se to seběhlo?

Jeden z nejhezčích v kariéře. Dostal jsem se k míči nějakých pětadvacet metrů od branky a docela hezky jsem ho trefil k tyči. V zápase s polskou Legnicí jste ale gól nedali žádný. Jaký ten zápas hodnotíte?

Bylo na nás vidět, že za sebou máme těžký týden. První poločas to ještě šlo, ale po přestávce, když se většina týmu vyměnila, to bylo horší. Navíc soupeř byl kvalitní. Byla to ale dobrá zkušenost. Tři týdny zbývají do začátku jara, s čím do něho Hradec po podzimu půjde?

Hlavním cílem bude nic nevzdávat, podzim rozhodně ideální nebyl. Navíc jsme ještě ve hře v poháru. Změní se nějak vaše postavení v týmu?

Ještě se uvidí. Na začátku přípravy jsme zkoušeli trochu jiné rozestavení, a asi moc nesedlo. Teď jsme se vrátili k tomu původnímu ve dvou vpředu a vypadá to lépe.