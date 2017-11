Rozpačité loučení s rozpačitým podzimem. Hradečtí remizovali

Pozitivem byla první trefa Karla Knejzlíka v hradeckém dresu. Jenže neubráněný centr na konci utkání stál Hradec znovu cenné body do tabulky.

„Dá se říct, že jsme bohužel v posledních dvou utkáních ztratili během závěrečných sedmi minut šest bodů. Na tom je vidět o čem mluvíme celý podzim, že nám v týmu chybí jasný lídr, který by to právě v koncovkách zápasů zfackoval a měli bychom takové utkání v klidu dohrát. Mě přijde, že se bojíme vyhrávat. Třeba v prvním poločase tam měl Vlkanova dvě šance a míč místo střely nahrával Martanovi, který také nevystřelí. Jdeme do branky strašně málo,“ řekl po posledním podzimním utkání trenér Hradce Karel Havlíček.

Jak se Hradečtí skoro celý podzim trápili s tím, že neustále v zápasech dotahovali náskok soupeře, na jeho konci se tato role obrátila. V posledních dvou zápasech naopak v jejich závěru přišel o výhru. Před týdnem v Opavě ještě sedm minut před koncem vedli 2:1, ale nakonec prohráli 2:3, o sobotním zápase se Znojmem už řeč byla.

„Myslím, že jsme nehráli úplně špatně. Mohli jsme se dostávat víc do šancí a ve finální fázi jsme nebyli tak přesní, ale když jsme na začátku druhého poločasu dali vedoucí branku, tak jsem už věřil, že utkání dohrajeme do zdárného konce. Bohužel špatně odvrácený centr nás stál výhru,“ uvedl gólman Hradce Jiří Lindr.

Východočeši jsou po podzimní části v tabulce až na desátém místě, když na vedoucí Opavu ztrácejí už devět bodů. Navíc při vyrovnanosti v tabulce se po posledním odehraném kole nedokázali udržet ani v první polovině tabulky. Pro Hradec je to jeden z nejhorších podzimů posledních let.

„Jsme tam, kde jsme. Na jaře musíme víc makat, nebo hrát tak, abychom byli v tabulce výš. Takhle to dál nejde,“ řekl nejlepší střelec podzimu Jan Pázler.

Hradci přitom úvod letošní sezony vyšel, jenže v září a říjnu přišla série šesti zápasů bez jediné výhry a ztráta kontaktu s čelem tabulky. Navíc zmar v podobě dvou závěrečných zápasů, kdy se Hradec mohl dotáhnout zpět do horní poloviny tabulky, ukazuje podprůměrný podzim hradeckých fotbalistů.

„Celou podzimní část bereme jako velký neúspěch. Máme velký odstup a strašně málo bodů. Těžko říct, jak moc je to hratelné, když je tam nějakých devět bodů. Bohužel kvůli dvěma závěrečným utkáním to vypadá v tabulce takhle,“ dodal Lindr.