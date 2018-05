Hradec bez postupu a za Pardubicemi. Úspěch má přinést Frťala

Frťala je na cestě, první tři hráči se s týmem loučí Pokud se v příštích hodinách nestane nic mimořádného, usedne v příští sezoně na lavičku Hradce jako hlavní trenér Zdenko Frťala. Dosavadní kouč Varnsdorfu, který před lety přivedl tým až k právu postupu do nejvyšší soutěže a který má zkušenosti i z nejvyšší soutěže, je již téměř jistě novým koučem. „V mých očích zkušený trenér, který dovede poskládat tým, věřím, že je to správná volba,“ uvedl ředitel hradeckého klubu Jiří Sabou. Frťala na pozici hlavního kouče nahradí Karla Havlíčka, který tým vedl od konce předcházející, ještě prvoligové sezony a celou právě skončenou druholigovou. „Byť jsme se na jaře oproti podzimu zvedli, řadu zápasů jsme neodehráli podle našich představ. A výsledkově byla sezona neúspěšná,“ vysvětlil Sabou. Jen pár dnů po posledním sobotním kole už jsou také jasné první změny v kádru. V Hradci dál nebudou pokračovat obránci Krátký a Mudra stejně jako záložník Súkenník. Odejít by také mohli obránce Pajer a záložník Schwarz, kteří k tomu mají svolení. Na případné nové hráče je podle ředitele ještě brzy. Každopádně staronovým členem kádru se určitě nestane záložník Holeš, který v uplynulé sezoně hostoval v prvoligovém Jablonci a klub, který si vybojoval postup do základní skupiny Evropské ligy, na něj uplatnil opci.