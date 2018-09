Hradecký pokus o zopakování hattricku. Pomoci může i Brazilec

„Těžko říct, jestli na celý zápas, ale jsem rád, že dva týdny trénuje víceméně bez problému, a doufám, že vydrží co nejvíc,“ uvedl před nedělním duelem s Viktorií Žižkov na Brazilcovu adresu kouč Hradce Zdenko Frťala.

Hradci se jeho přítomnost může výrazně hodit, klasický střelec schopný se prosadit proti obranám soupeřů mu totiž chybí. Nic na tom nemění ani fakt, že po výhrách ve dvou minulých zápasech se vyšvihl na druhou příčku tabulky. „Wesley by měl být posílením naší ofenzivy,“ předpokládá Frťala.

Hradec v neděli může dokonat napodobení své série z úvodu sezony, kdy třikrát za sebou vyhrál. Pak naopak ve třech zápasech ani jednou naplno nebodoval a teď má za sebou výhry nad Vítkovicemi a v Jihlavě. „To, co jsme předvedli tam, hlavně co se týká pracovitosti, je základní předpoklad úspěchu. Věřím, že doma to napodobíme,“ konstatoval Frťala.

Hradec versus Žižkov Zápas 9. kola Fotbalové národní ligy, v neděli v 15 hodin.

Hradec v minulém kole vyhrál 1:0 v Jihlavě a v tabulce je za Českými Budějovicemi na 2. místě.

Žižkov před týdnem remizoval 4:4 s Pardubicemi a je dvanáctý.

Žižkovská Viktoria sice zatím patří do spodní části tabulky, i vzhledem k současnému zaměření klubové strategie ale podle hradeckého kouče nepůjde o lehkého soupeře. Na kádru i hře se totiž začíná projevovat spolupráce s pražskou Slavií. „Přišli tam na hostování někteří hráči ze Slavie, začíná to být znát, hrají fotbal založený na kombinaci,“ charakterizuje Frťala hru nedělního soupeře, jenž se dlouhodobě prezentoval fotbalem zaměřeným na bojovnost a agresivitu.