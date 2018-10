Hitparáda to nebyla, uznal hradecký kouč po výhře nad Třincem

„Nebyla to žádná fotbalová hitparáda. My jsme chtěli naši hru z důvodů, které přišly, zjednodušit. Z mého pohledu ale v ní bylo moc nervozity a lehkých ztrát,“ sdělil trenér hradeckého mužstva Zdenko Frťala.

Hradec do zápasu nemohl nasadit hned čtyři zraněné hráče a hlavně absence Vlkanovy a Zorvana, kteří se zranili jako poslední, jsou znát. Navíc s koncem týdne si několik hráčů stěžovalo na střevní potíže. Na hře Hradce to bylo hlavně v první půli hodně znát. „Ten jsme vůbec nezvládli, nepodařilo se nám pořádně si nahrát. Druhý poločas už byl o něčem jiném,“ popsal duel brankář a kapitán Radim Ottmar, „zatímco před týdnem v Chrudimi jsme hráli dobře a prohráli, teď to bylo obráceně.“

K výhře přispěl i mladý ruský útočník Vorobjev. Trenér Frťala ho kvůli mnoha absencím vzal na lavičku a nakonec ho hned po přestávce poslal na hřiště. Předvedl tam několik fotbalově zajímavých věcí, měl i dvě šance. „Může to být zajímavý útočník,“ řekl o něm kouč.

Zápas rozhodla situace z 62. minuty, v níž hosté faulovali v pokutovém území a Milan Černý nařízenou penaltu proměnil. Pro Hradec to bylo štěstí, protože jinak moc šancí v urputném zápase, v němž jeho hráči viděli osm žlutých karet, z toho Wesley dvě, a hosté čtyři, neměli. „Někdy z těch zápasů bolí oči, ale fotbal je takový,“ přiznal Frťala.

Druholigová soutěž má nyní reprezentační pauzu, za týden v pátek se Hradec vypraví do Českých Budějovic.