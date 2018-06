Hradecký trenér Frťala: Bohužel se naplňují informace, že chybí lídr

A tak by nerad něco podobného jako na turnaji v Benátkách nad Jizerou, kde Hradec pod jeho prvním vedením hned na úvod s Bohemians 1905 prohrál 2:7, zažil znovu.

Ani dnes, kdy proti sobě Hradec bude mít čtvrtý tým loňského ročníku 1. ligy, který se připravuje na vstup do evropských pohárů.

„Nic příjemného to nebylo, nikdo z nás si to takhle nepředstavoval,“ komentoval Frťala vysokou porážku od Bohemians 1905, po které se ale Hradečtí ještě v Benátkách zvedli a v zápase o 3. místo remizovali s bratislavským Slovanem a v penaltovém rozstřelu ho dokonce porazili.

Byla to hodně těžká chvilka na úvod?

Bohužel. Soupeř nám reálně ukázal, jak se má hrát, a my jsme nestačili. Samozřejmě chápu, že se to stát může, ale hráli jsme špatně a dostávali naivní góly. V takovém případě je důležité, abychom se z toho, co se nám stalo, poučili.

Soudě podle výsledku i výkonu v zápase s bratislavským Slovanem se vám to podařilo. S tím jste byl spokojen?

Turnaj v Benátkách byl velmi dobře obsazený, na začátek přípravy to byla těžká zkouška, někdy týmy pro toto období volí lehčí formu. Pro nás to ale byla dobrá prověrka. Po Bohemce jsme si něco řekli a jako pozitivní beru, že to hráči pochopili, na hřišti to bylo vidět.

Hodně se mluvilo o tom, že jste proti tak kvalitním soupeřům vyrazili hrát jen po pár dnech přípravy, navíc chyběli někteří, většinou zkušení hráči. Co vy na to?

Že ani jedno moc neberu. V přípravě jsou všechny týmy a všichni hráči toho mají dost. A že nám chyběli někteří zkušenější hráči, to také není omluva pro ty, kteří hráli, ani alibi pro mladé.

Co vám turnaj v Benátkách o týmu vlastně ukázal?

Bohužel se naplnily moje informace, které jsem měl, že týmu chybí lídr. Hráč, který umí reagovat na to, co se děje na hřišti, který dokáže tým strhnout.

Co s tím?

Hledat hráče, který by tohle splňoval a byl tahounem a zároveň i jakýmsi vzorem pro ty mladší. Tenhle tým potřebuje okysličit kvalitou, tahounem. Zatím je nemáme.

Hradec v přípravě ● Ve sfředu sehraje třetí zápas, jeho soupeřem bude prvoligová Olomouc, hraje se ve Slatinicích

od 17 hodin.

● První dvě utkání minulé pondělí zahájené přípravy odehrál na turnaji v Benátkách nad Jizerou, nejprve prohrál 2:7 s Bohemians 1905, poté remizoval 1:1 se Slovanem Bratislava a na penalty ho porazil.

● Už v pátek se Hradec vydá na soustředění do Písku, kde sehraje dvě utkání - v sobotu s Příbramí a

v úterý s Viktorií Žižkov.

Absolvujete druhý týden přípravy, do toho přichází dnešní zápas s Olomoucí. Jak je pro hráče, zvlášť ty mladší, před pátečním odjezdem na soustředění v Písku, důležitý?

Stále ještě mají prostor k tomu, aby nás přesvědčili. Musím říct, že mladí jsou nasměrovaní správně, že mají dobrý přístup. Po dnešním zápase asi k nějaké selekci dojde.

Vedle mladíků z hradecké základny máte v kádru na zkoušku dva hráče odjinud. Jak se vám všichni jeví?

Jak už jsem říkal, mladí jsou dobře nasměrovaní. Třeba Hynek, který se vrátil z hostování, má velký potenciál a dělá maximum, aby nás přesvědčil. To samé platí i o útočníkovi Kotlíkovi, i když v jeho případě bude také dost záležet na konkurenci, kterou může v útoku mít či nemít.

Máte na mysli případný odchod Jana Pázlera? Jak vypadá?

Zatím je u nás a trénuje. Jsou určitá jednání a teprve se uvidí, jak to dopadne. My se připravujeme na obě varianty, protože ta, že odejde, může nastat ze dne na den.

Co když nenastane, nezůstane vám v týmu zklamaný hráč?

Mluvíme o tom s Honzou a on se k tomu staví tak, že když zůstane, tak bude rád hrát za Hradec dál.

Odejít by mohl také záložník Schwarz, který k tomu má přes platnou smlouvu svolení, zatím ale s vámi také trénuje. Jak to vypadá s ním?

Petr je v Hradci dlouho, rád by zkusil něco jiného a my mu v tom bránit nebudeme. Musí se ale vzít v úvahu, že do něj klub také něco investoval a že bude chtít nějakou adekvátní náhradu. nějaká jednání proběhla, ale zatím bez výsledku.

Olomouc by podle umístění v loňském ligovém ročníku měla být ještě silnějším soupeřem než Bohemians, s čím na ni vyrukujete?

S tím, že stejně jako před tím jde o přípravu, kterou chceme co nejlépe zvládnout a posunout se dál.

V jakém složení proti ní nastoupíte?

Bude to podobné jako v sobotu v Benátkách. Chceme, aby se protočili všichni hráči z kádru, aby dostali stejnou příležitost a měli před odjezdem na soustředění stejné zatížení. Takže si většina z nich zahraje poločas.

V Benátkách kvůli zranění nemohl hrát Milan Černý, jak to s ním vypadá?

Naštěstí už trénuje, to jsem rád, a brzy bude v pořádku.

Z Benátek si přivezl zranění Adam Vlkanova, jak na tom je on?

Dostal ránu do kolena, čekáme na výsledek podrobného vyšetření, ale nemělo by to být nic vážnějšího. Proti Olomouci hrát nebude stejně jako Jirka Janoušek, který má problémy se zády.