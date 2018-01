Cesta k oživení odstartovala s novými jmény. Nejen hráčů

Tři nové hráče společně s těmi stávajícími vítal nový výkonný ředitel klubu.

Už před ním se s nimi pozdravil nový asistent hlavního kouče.

Fotbalový Hradec Králové se včera prvními tréninky druholigového týmu pustil do vymanění z nepříjemné letargie, do níž klub upadl na podzim. A také se změnami nejen v jeho kádru, ale také v realizačním týmu a v klubovém managementu.

Změny na třech nejviditelnějších stupních sice nebyly tak úplně v plánu, ale staly se. Poslední z nich, se kterou se nepočítalo, se udála v realizačním týmu. Do Jihlavy odcházejícího Michala Šmardu nahradil Ondřej Prášil, v uplynulých sezonách trenér třetiligového Písku.

„Mám fotbal rád a myslím, že svoji práci znám, všechno proběhlo opravdu rychle, ale myslím si, že jsme si s hlavním trenérem Havlíčkem sedli,“ řekl trenér, jenž realizační tým druholigového týmu posílil na poslední chvíli poté, co se na přelomu roku Šmarda dohodl s prvoligovou Jihlavou.

Naopak s příchodem nových hráčů se dopředu počítalo. Na včerejších prvních trénincích se objevili hned tři, vedle avizovaného příbramského stopera Jana Kvídy domažlický útočník René Kropáček a záložník Králova Dvora Petr Eliáš. „Očekávám, že budeme hrát o postup, Hradec do první ligy patří,“ řekl šestadvacetiletý Kvída, nejzkušenější z nich.

Nejdéle známou změnou byl příchod nového výkonného ředitele Jiřího Saboua. Ten vzešel z výběrového řízení, které vypsalo město jako majitel klubu.

„Hodnocení celého klubu je vždy podle umístění a hry prvního mužstva.Všichni víme, že podzim dobrý nebyl, desáté místo je špatné,“ řekl Sabou po svém nástupu, „prioritou pro mě je dát první tým dohromady.“

Hradečtí vstupují na nelehkou cestu nahoru s odhodláním. Potvrzují to i noví hráči. „Když před lety postupoval Zlín, také měl obrovskou ztrátu. Snad se nám bude dařit,“ řekl Kvída. Mají na to ale jen čtrnáct zápasů, do kterých vstoupí na desátém místě s osmibodovou ztrátou na druhý Třinec.

Včerejší začátek zimní přípravy se už netýkal čtyř hráčů podzimního kádru. V týmu skončili útočník Žondra, záložníci Jirsák a Patrick a obránce Knejzlík.

„K dalšímu zúžení kádru dojde v průběhu zimní přípravy,“ avizoval sportovní ředitel hradeckého klubu Pavel Krmaš.

Trenéři měli na včerejším tréninku třiadvacet hráčů, z podzimního kádru mezi nimi vedle čtyř zmíněných chyběli brankář Lindr a útočník Pázler. Jejich absenci způsobila jen drobná zranění, která by neměla jejich přípravu výrazněji narušit.

Hradec má na přípravu téměř dva měsíce. Do jarní části sezony by měl vstoupit 28. února čtvrtfinálovém duelem pohárového MOL Cupu, v němž se utká s obhájcem trofeje ze Zlína. Na první duel jarní části 2. ligy vyrazí 3. března do Pardubic. Do té doby ho čeká série deseti přípravných utkání, první sehraje v Horních Počernicích v rámci Zimní Tipsport ligy. Poprvé se tam představí ve středu, kdy nastoupí proti prvoligové Jihlavě. V základní skupině Zimní ligy se ještě utká s rovněž prvoligovými Libercem a Jabloncem.