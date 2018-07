Nečekané! Brazilec v Hradci Králové skončil, na cestě je Makedonec

Ředitel Sabou: Wesley chtěl, strýček byl proti Něco podobného výkonný ředitel hradeckého klubu Jiří Sabou ve své manažerské praxi ještě nezažil a znovu zažít by ani ne chtěl. „Jednání ztroskotala na Wesleyho strýci a izraelském agentovi. Bylo to zcela nekonstruktivní jednání, navíc úplně mimo realitu,“ uvedl pro klubový web poté, co skončila neúspěchem jednání o angažování brazilského útočníka Wesleyho da Silvy. Na čem se jednání zadrhla?

Na komunikaci s jeho agentem a strýcem v Brazílii. Bylo to jako absurdní divadlo. Wesley přitom do Hradce chtěl, zná se se Zdenkem Frťalou a chtěl pod ním hrát. Co tak moc vadilo agentovi a strýčkovi?

Chtěli, abychom s Wesleyem podepsali smlouvu jen na jeden rok, aby pak mohl odejít zadarmo. To bychom museli být blázni. Žádný normální klub by to neudělal. Nabídli jsme mu smlouvu na dva roky s opcí a s lepšími podmínkami, než jaké měl v Liberci, které se navíc měly v případě postupu do první ligy ještě vylepšit. Jak probíhala komunikace s Da Silvovým agentem a strýčkem?

Telefonovali jsme s nimi. Agent viděl Wesleyho dvakrát v životě, ani na jeho jednání o smlouvě nepřijel. Pořád vykládal, že pro něj má lepší nabídky v Izraeli, Belgii nebo Bulharsku, ale nic konkrétního z něj nevylezlo. Když jsme Wesleymu ještě zlepšily podmínky, například jsme mu ročně garantovali čtyři letenky do Sao Paula a zpět pro něj i pro přítelkyni, agent už kývl. V čem tedy byl problém?

Ve Wesleyho strýci. S hráčem i agentem jsme byli domluveni, ale strýc zakázal smlouvu podepsat a přestup tím zcela zablokoval. Požadoval naprosto nereálný plat pro Wesleyho a úplně nehoráznou provizi pro sebe, což pro nás bylo absolutně neakceptovatelné. A nemohl se Wesley jako dospělý člověk rozhodnout bez strýčkova souhlasu?

To jsem právě nechápal. Seděli jsme s Wesleyem u stolu a telefonovali strýčkovi. Nabízeli jsme na naše poměry limitní smlouvu, strýček odmítal a požadoval neustále nesmysly, Wesley seděl, mlčel, kroutil hlavou a když jsme se ho zeptali, říkal, že strýček je „crazy“. Jenže mu prý finančně pomáhal, když začínal v Evropě, takže ho musí poslouchat a nemůže bez jeho souhlasu přestoupit. Po více než týdnu jednání, která nikam nevedla, jsme ho tak museli vrátit do Liberce, kde přemlouvání a neúspěšné dohady se strýcem pokračovaly i ze strany Liberce. Jak se to projeví na přestupu Jana Pázlera opačným směrem? Da Silva byl přece součástí téhle transakce.

Nijak. Honza je hráčem Liberce, který na něj uplatnil výstupní klauzuli. Transfer Da Silvy jsme řešili odděleně. Všechno zlé je ale pro něco dobré a možná to takto mělo být. Já osobně jsem z toho už neměl dobrý pocit a vnitřně jsem už nebyl úplně přesvědčen, že Wesleyho vlastně chci. Obecně totiž nechceme hráče, které na prvním místě zajímají peníze a až pak, že budou hrát za Hradec. I tohle ale fotbal přináší, Wesleymu přeji hodně štěstí v jeho další fotbalové kariéře. (hek)