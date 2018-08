Potřetí za sebou bez gólu, první prohra. Hradec aspoň přivítal posilu

Fotbal

Zvětšit fotografii Varnsdorfský Petr Kodeš (v modrém) bojuje o míč s René Kropáčkem z Hradce Králové. | foto: Petr Bílek, MF DNES

dnes 9:29

Hradečtí oznámili příchod posily do útoku. Po letním neúspěchu se jim podařilo do Hradce přivést Wesleyho da Silvu, který s týmem právě v létě již trénoval, přestup byl na spadnutí. Nyní přichází na hostování do konce sezony.