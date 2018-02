Vlkanova: dělá mi stejně velkou radost připravit gól, jako je střílet

A jen po nějakých dvou minutách obešel po levé straně několik soupeřových obránců a nabídl tentokrát gól pro útočníka Pázlera.



Vše se odehrálo na začátku 2. poločasu přípravného zápasu Hradce s třetiligovými Jirny. Domácí tým, jenž finišuje s přípravou na jarní část druholigové soutěže, díky Vlkanovovým kouskům svému soupeři odskočil za stavu 2:1 na 5:1.

Pro hradeckého útočníka to bylo jen potvrzení povedeného zápasu. Už v 1. poločase totiž jeden gól dal a na druhý nahrál a ani skvělý nástup do druhé půle nebyl jeho konečnou bilancí. Do závěru utkání ještě stihl asistence u dalších dvou branek, navíc se po zákroku na něj kopal pokutový kop, z něhož ale gól nepadl.

Vlkanovův výsledek? I v hokeji unikátních sedm kanadských bodů za dvě branky a sedm asistencí. „Tohle asi potěší vždycky,“ netají hradecký útočník, „blíží se sezona a zvedne to sebevědomí.“

To jste pomohl zvedat i svým spoluhráčům, hned pěti jste na gól přihrál. Musel jste si vyslechnout dost poděkování...

To snad ani ne, to není třeba, mně samotnému dělá stejně velkou radost připravit gól , jako je střílet. To mě hodně baví.

Co Jan Pázler, toho jste ke gólu vyzval poté, co v prvním poločase dvě jasné šance neproměnil a stejně dopadl i u penalty?

Toho to o přestávce hodně mrzelo, ale možná lepší, když se mu to stalo teď, než v ligovém zápase. I když v první půli neproměnil, tak on to v sobě má a góly dávat bude. Ze dvou šancí určitě aspoň jeden.

V zápase jste hrál podhrotového útočníka, bylo vidět, že vám tenhle post vyhovuje, je váš nejoblíbenější?

Sedí mi asi nejvíc, už jsme se o tom bavili i s trenérem. I když hrát na kraji má také své výhody, ; je to věc trenéra, kam mě postaví.

Nakonec jste soupeři, který hraje jen o soutěž níž, nastříleli devět gólů, kde byl ten největší rozdíl?

Zlomil je začátek druhého poločasu, pak už asi rezignovali, protože bylo jasné, že moc dobrý výsledek neuhrají. Navíc bylo vidět, že jsme v přípravě dál, oni hráli snad třetí zápas. A také fyzicky to byl hlavně ve druhé půli rozdíl, oni moc náhradníků neměli, zatímco my jsme se přece jen víc prostřídali.

Začátek jarní části sezony se blíží, s čím do ní půjdete po nepříliš vydařeném podzimu?

S tím, že ztráta na nejlepší je sice dost velká, ale ještě ne úplně nepřekonatelná. Když jsme před dvěma lety postupovali do ligy, nebyla o moc menší. Podle mě je to o jedné sérii výher.