Takhle proti nám ještě nikdo nezalezl, uznali fotbalisté Hradce po ztrátě

„Letos před námi takhle ještě nikdo nezalezl,“ souhlasil s tímto názorem hradecký útočník Adam Vlkanova, „dobře věděli, že máme v týmu rychlostní typy hráčů, proto nepřijeli s ničím jiným, než zalézt a ubránit to.“

Hradec se ve 4. kole Fotbalové národní ligy mohl těšit na to, že protáhne svoji sérii vítězných zápasů právě na čtyři. Jenomže tentokrát narazil na úporně bránícího soupeře, který svým herním pojetím dával jasně najevo, co je jeho cílem. „Byli na nás dobře připravení a musím také říct, že do obrany hráli opravdu dobře. Škoda, že jsme nedali gól, ten by tomu asi hodně pomohl,“ myslí si záložník Milan Černý.



Ke gólu měl v zápase nejblíže právě Vlkanova, jasně nejproduktivnější hráč hradeckého mužstva v dosavadním průběhu druholigové sezony. Po pěkné akci ale trefil jen tyčku. „Nějaké šance jsme měli, ale proti takovému soupeři musíme hrát jinak,“ myslí si útočník.

Nejen podle něj je sice těžké se vypořádat s takto hrajícím soupeřem, přesto na to recept existuje. „Chyběla nám překvapivá myšlenka. Sice jsme drželi míč, docela dobře si přihrávali, ale tohle všechno jen po pokutové území soupeře,“ myslí si obránce Marek Plašil.

Podobný názor má i Vlkanova: „Naší kombinační hře chyběla kvalitnější nadstavba. Nějaká chytrá průniková přihrávka, lepší náběhy.“ Hradec se podobného způsobu hry soupeře dočkal možná i proto, že se mu v úvodu sezony daří a první tři zápasy vyhrál.



Ostatně to potvrdil i trenér Vítkovic Jiří Balcárek. „Přijeli jsme s respektem k soupeři, viděli jsme jeho předcházející utkání. Uspět jsme mohli jen zodpovědným, kolektivním výkonem. Podařilo se nám eliminovat Vlkanovu a tím jsme otupili sílu Hradce,“ vysvětloval po zápase taktické plány, jimiž mužstvo na zápas vybavil.

Podle Vlkanovy ale nebylo překvapivé, že se s podobným způsobem hry Hradec v této sezoně potkal až nyní: „Už třeba proto, že jsme ze tří utkání hráli dvakrát venku a to se hraje jinak, přece jen jsme mohli hrát do otevřenější obrany.“



Přestože se Hradečtí shodují, že podle převahy, kterou si vypracovali, by zápasu spíš slušela jejich výhra, na druhé straně chápou, že tomu něco chybělo. „Když nedáte gól, nemůžete vyhrát a nemůžete získat víc než jeden bod. My jsme ho nedali, tak jsme vyhrát nemohli,“ uvedl obránce Plašil.