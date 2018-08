Čtvrtá výhra ? Nesmíme nic podcenit, varuje hradecký trenér Frťala

Tři výhry v prvních třech zápasech jdou v dostupných statistikách dohledat vcelku lehce, čtyři, to už je oříšek. Pokud ale Hradce Králové v pátek nad Vítkovicemi v zápase 4. kola Fotbalové národní ligy vyhraje, budou to mít v následujících letech zájemci o statistické zajímavosti mnohem jednodušší. A fotbalistům se tak jen potvrdí, že jdou v úvodu sezony správnou cestou.

Fakta Hradec vs. Vítkovice Zápas 4. kola Fotbalové národní ligy, dnes v 18 hodin na Všesportovním stadionu.

Utkají se druhý až třetí tým tabulky (Hradec společně s Českými Budějovicemi, 9 bodů) s desátým (Vítkovice, 3 body).

V minulé sezoně byl ve vzájemných zápasech úspěšnější Hradec, který doma zvítězil 2:0 a ve Vítkovicích remizoval 1:1.

Hradec v dosavadním průběhu soutěže neztratil ani jediný bod, hned šest jich přivezl z hřišť soupeřů (Táborsko, Sokolov).

Hradec bude téměř kompletní, chybí jen Matoušek, který ale už po zranění začal s tréninkem.

„Prožíváme krásný vstup do soutěže. Takhle jsme si to představovali, jsme rádi, že jsme zvládli hlavně venkovní zápasy, ale k sebeuspokojení nemáme nejmenší důvod, stále to je jen úvod,“ uvedl pro klubový web Zdenko Frťala, hlavní kouč hradeckého mužstva.

Zahnat případné známky sebeuspokojení je pro jím vedený realizační tým důležitým úkolem i před dnešním zápasem: „Je povinností nás trenérů na hráče v tomto směru působit, nemůžeme si připustit podcenění jakéhokoli souboje nebo situace. Už v tréninku jsme ostražití a jakýkoli náznak uspokojení musíme hned zaregistrovat a zastavit.“

Tolik před dnešním zápasem důležitá okolnost týkající se jeho vlastního mužstva. V cestě za dalším, čtvrtým úspěchem v úvodu sezony, však musí vzít v potaz soupeře, který v pátek do Hradce přijede.

Vítkovice nevypadají příliš nebezpečně, v minulé sezoně skončily ve 2. lize předposlední, tedy na sestupové příčce. V soutěži je zachránilo jen to, že se pražská Olympia bojů ve 2. lize vzdala. V sezoně letošní zatím získaly tři body domácí výhrou nad Sokolovem, oba venkovní zápasy - v Pardubicích a v Táboře - prohrály.

Přesto by podle kouče bylo nezodpovědné tento tým podcenit. Především proto, že by toho zkušený soupeř mohl využít. „Na druhou ligu mají nadstandardně zkušené jádro mužstva,“ varuje Frťala.

Hradec první dva letošní zápasy vyhrál o jediný gól, v Táboře 1:0 a nad Znojmem 2:1. Před týdnem pak svoji formu potvrdil výraznějším vítězstvím 3:1 v Sokolově, když jediný gól inkasoval až v samotném závěru za rozhodnutého stavu 3:0. Tato série by mohla do hlediště Všesportovního stadionu přilákat slušnou návštěvu, ostatně už na první zápas sezony přišlo přes 1 400 fanoušků. „Musíme diváky upoutat výkony a výsledky, aby ti, kteří na zápas nepřijdou, litovali, že na stadionu nebyli,“ uvedl kouč.

Povede se to jeho mužstvu v cestě za čtvrtou výhrou sezony?