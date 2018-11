Lindr proti bývalým parťákům: Jirka Miker ty nůžky střihl výborně

Mikerovy vítězné nůžky: Hezčí gól jsem nedal Na hřišti pobýval nějakých sedm, osm minut a konec se nezadržitelně blížil. I to však útočníkovi hradeckých fotbalistů v Ústí nad Labem stačilo, aby tamní hřiště opouštěl jako oslavovaný hrdina. V poslední minutě řádné hrací doby totiž vstřelil gól, na který se bude dlouho vzpomínat. Navíc díky jeho povedené střele přes hlavu, která se tak často nevidí, Hradec na poslední chvíli urval cennou výhru. „Krásná euforie, nádherný okamžik. Hned jsem sundal dres a běžel jsem slavit, hezčí gól jsem ještě nedal,“ popisoval Miker okamžiky fotbalového štěstí, které přímo na hřišti se svými spoluhráči prožíval. Jiří Miker z Hradce Králové se raduje z vítězné trefy v Ústí nad Labem. Stalo se tak v poslední možné chvíli. Hradec hrál od začátku výborně, vytvořil si i dost šancí, jenomže gól dát nedokázal. Většinou proti tomu byl ústecký gólman Jiří Lindr, ještě na jaře Mikerův spoluhráč v hradeckém dresu. Vyzrál na něj až zmíněný dvacetiletý útočník, kterého hradecký kouč Frťala na hřiště poslal až v 82. minutě. Udělal dobře, Miker se totiž v pravý čas rozhodl bleskově rychle a svůj nápad i výborně provedl. „Byla to první myšlenka. Měl jsem míč za sebou a zkusil jsem to střihnout. Pak už jsem jen viděl, že míč je v brance,“ popisoval Miker rozhodující okamžik celého zápasu, jehož podstatnou část proseděl na lavičce náhradníků. Z ní také sledoval, jak se jeho spoluhráčům nedaří kvalitní výkon přetavit v gól. „Zápas to byl velmi bojovný a pro nás těžký. Podle mě jsme byli jsme celou dobu lepší, jen kluci nedotlačili míč do branky. Naštěstí přišel ten krásný konec,“ vypravoval po utkání hradecký fotbalista. O krásný konec se spoluzasloužil především on. S blížícím se koncem se Hradec tlačil stále více k ústecké brance. V poslední minutě zahrával standardní situaci, domácí ji sice odvrátili, ale míč znovu přiletěl do pokutového území, kde Miker zůstal na chvíli neobsazený a trefil se přesně. Pro hráče, jenž na hřiště přišel jen chvíli před tím, to bylo zasloužené zadostiučinění. „Krásné, tohle jsem si snad ani nemohl přát,“ neskrýval. Miker přišel do Hradce před lety z Brna jako velmi nadějný dorostenec s pověstí vyhlášeného střelce. Také v Hradci svoji pověst potvrzoval, ale před časem ho zbrzdilo dlouhé zranění. Nyní už je sice v pořádku, ale do hradecké sestavy se pokaždé nedostane. V této sezoně se mu to sice ve čtrnácti zápasech podařilo devětkrát, ale jen jednou se objevil v základní sestavě trenéra Frťaly. Tentokrát přidal do svých statistik osm minut a první ligový gól sezony: „Pro mě je to velké povzbuzení. Nevím jestli to něco změní, ale každý gól mi pomůže. A i kdyby ne, tak už tohle je pro mě a hlavně pro tým super.“