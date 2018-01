Každý úspěch se počítá, těší hradeckého trenéra „zimní“ postup

Povzbuzení zvlášť proto, že ve skupině B, kterou vyhráli, byli ve společnosti prvoligových soupeřů jediným druholigovým mužstvem.

‚Byla to asi nejtěžší skupina ze všech a já jsem byl rád, že máme silné soupeře,“ uvedl trenér hradeckého týmu Karel Havlíček poté, co jeho tým v závěrečném zápase, v němž s Jabloncem hrál o prvenství, vyhrál překvapivě vysoko 3:0, „je to sice jen, v uvozovkách řečeno, zimní turnaj, ale každý úspěch se počítá.“

Hradec v Tipsport lize ● V základní skupině B postupně remizoval 2:2 s Jihlavou, porazil 5:0 Liberec a 3:0 Jablonec.

● V semifinále se ve středu v 11 hodin utká s Bohemians 1905, druhou dvojici tvoří Brno a Frýdek.

● Ve čtvrtek se hrají zápasy o konečné umístění - v 11 hodin

o 3. místo, ve 13 hodin finále.

Hradec si vedle výhry nad Jabloncem pro prvenství došel díky remíze s Jihlavou, výhrou nad Libercem. Ve druhém zápase to měl přece jen ulehčené tím, že soupeř poslal juniorku, ligový tým se totiž právě vracel ze soustředění.

Ve třetím ale narazil na kompletního prvoligového soka, navíc ve chvíli, kdy jemu samotnému chybělo hned osm zraněných či nemocných hráčů. Měli jsme kromě brankáře na střídání jen čtyři hráče, navíc se Zorvanem jsme byli domluvení, že půjde hrát jen v případě, že by se někdo zranil, abychom nedohrávali v deseti,“ uvedl Havlíček.

Po úterním debaklu 3:7 v přípravném zápase na hřišti Olomouce ale Hradec tento zápas zvládl. Prvoligového soka zaskočil už v prvním poločase třemi góly, po přestávce svůj náskok udržel. Přitom k postupu mu stačila remíza. „Chtěli jsme odčinit debakl, nedostat gól, což se povedlo. Hráli jsme organizovaně, nebáli se chodit do soubojů,“ pochválil hradecký trenér svůj tým.

Postup do finálové části Tipsport ligy výrazně změní program hradeckého týmu pro tento týden. Už ve středu na něj čeká semifinálový duel s pražskými Bohemians 1905, o den později pak zápas o umístění. Hradec obě utkání sehraje v Praze na Vyšehradě, druhou semifinálovou dvojici tvoří Zbrojovka Brno a Frýdek-Místek.

Hradec koncem tohoto týdne odjíždí na soustředění do Uherského Brodu, ještě předtím by měl v sobotu sehrát přípravný duel s divizním Vysokým Mýtem.