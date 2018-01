Hradec čeká semifinále zimní ligy, Bederka posílil tým soupeře

Bude jim sice chybět do týmu soupeře odcházející stoper Jiří Bederka, ale před středečním zápasem přesto mají trenéři Hradce důvod k optimismu.

Početná marodka, která výrazně oslabila kádr pro sobotní duel s Jabloncem, se prakticky vyprázdnila. Dobrá zpráva i proto, že bez ohledu na výsledek dnešního semifinále Tipsport ligy čeká na Hradec hned zítra další zápas, a sice o konečné umístění. Buď finále, nebo duel o 3. místo.

„Až na Fandu Čecha, který má virózu, jsou všichni hráči pro nadcházející dva zápasy připraveni,“ mohl s úlevou pro klubový web konstatovat Ondřej Prášil, asistent hlavního hradeckého kouče Karla Havlíčka.

V sobotním vítězném duelu s Jabloncem, v němž si Hradec zajistil účast ve finálovém turnaji Tipsport ligy, kvůli zdravotním problémům chyběli Pázler, Milan Černý, Krátký, Miker a zmíněný Čech. Nehráli navíc ani Shejbal a Bederka, ti se ale do hradecké sestavy už nevrátí.

Shejbal v pondělí přestoupil do Teplic, odkud naopak přišel Urma, Bederka přestupuje do Bohemians 1905, týmu dnešního soupeře Hradce. „Jeho odchod nám byl od začátku přípravy avizovaný, a tak jsme k tomu přistupovali. S Jirkou jsme do budoucna moc nepočítali proto, že se vyjádřil, že by byl rád, kdyby mohl odejít,“ uvedl Prášil.

Hradečtí se do finálového turnaje probojovali ze skupiny, v níž jako jediný druholigový tým měli za protivníky samé prvoligové kluby. Nejprve remizovali s Jihlavou, poté porazili Liberec a nakonec také Jablonec. „Účast a vítězství ve skupině bereme hrozně pozitivně, a kdyby se nám podařilo proskočit do finále, a popřípadě vše vyhrát, tak to by bylo jedině dobře,“ netají Prášil. Něco podobného se Hradci povedlo před třemi lety, kdy Tipsport ligu ovládl.

Dalším krokem k napodobení tohoto kousku je dnešní duel s prvoligovými Bohemians 1905. „Prezentují se náročným, běhavým fotbalem. Na hřišti vytvářejí hodně presingových situací. Myslím si, že utkání, jako semifinále turnaje, svoji kvalitu bude mít. Chceme navázat a potvrdit výkon, který se nám povedl s Jabloncem,“ uvedl hradecký asistent.

Středeční semifinále Tipsport ligy mezi Hradcem a Bohemians 1905 začne na pražském Vyšehradě v 11 hodin, ve 13.30 bude rozehráno druhé, v němž se střetnou Zbrojovka Brno s Frýdkem-Místkem. Ve čtvrtek se vítězové utkají ve finále, poražení v zápase o 3. místo.