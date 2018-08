Hradec dál bez ztráty. Odměna za to, jak kluci pracují, chválí kouč

„Až tak dobrý vstup jsme asi nečekal nikdo. Kluci jsou odměněni za to, jak pracují. Je to hezké, ale teď se už musíme soustředit na zápas s Vítkovicemi,“ řekl po výhře v Sokolově kouč Zdenko Frťala, který k týmu přišel před touto sezonou.



Hradec proti Vítkovicím vyběhne už v pátek v podvečer, původní nedělní termín totiž ustoupil hokejovému Mountfield Cupu, jenž bude vrcholit prestižním derby mezi Hradcem a Pardubicemi. Fotbalisté tak přijdou ke slovu o dva dny dříve a budou se pokoušet o čtvrtou výhru v řadě. Pokud ji vybojují, vylepší si své maximum z posledních let, které je právě na třech výhrách.

K té třetí Hradec gólově nasměroval výborně hrající Adam Vlkanova. V Sokolově totiž nejprve pět minut před přestávkou předvedl výbornou individuální akci, na jejímž konci byla gólová střela, poté si už po přestávce jeho přímý kop domácí obránce Mišůn srazil do vlastní branky, aby chvíli před koncem připravil gólovou nabídku Janu Kvídovi, svátečnímu střelci z hradecké obrany.

„Adam byl naší třešničkou na dortu a jsme rádi, že má takovou formu. Já si ale cením i toho, že v obraně všichni předvedli to, co jsme si představovali,“ konstatoval hradecký kouč.

Byť se výsledek, i s přihlédnutím k tomu, že soupeř snížil až v závěru za stavu 3:0 pro Hradec, zdá jednoznačný, v některých chvílích to hradecká defenziva neměla jednoduché. Hlavně v úvodu zápasu a poté za stavu 2:0, kdy se domácí vrhli do útoku a několikrát měli blízko ke kontaktnímu gólu. Jenomže brankář Ottmar, v jednom případě i s pomocí tyče své branky, gól nedostal. „Důležitý byl podle mě náš první gól. Do druhého poločasu jsme tak šli s tím, že soupeř bude chtít s výsledkem něco udělat a bude otvírat okénka v obraně. Zvládli jsme to,“ komentoval Frťala důležité momenty zápasu.

Tři výhry v úvodních třech zápasech Hradec naposledy urval v druholigové sezoně 2009/2010, nakonec postupové. Ke čtvrtému zápasu se tehdy vypravil do Ústí nad Labem a prohrál tam 0:1. tentokrát se může pokusit natáhnout svoji vítěznou sérii před vlastními fanoušky, kteří neváhali jet svůj tým povzbudit i do dalekého Sokolova. „Za to, že vážili dlouhou cestu a jak povzbuzovali, je třeba jim poděkovat,“ řekl kouč.