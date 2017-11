Hradecký kouč před finišem: Podzim se ještě částečně zachránit dá

Stačí zdánlivé maličkosti: v pátek odpoledne zaskočit na jeho hřišti jednoho z favoritů na postup Opavu a o týden později na svém stadionu zdolat Znojmo, soupeře, který na tom je v současnosti bodově úplně stejně jako Hradec.

„Celá kabina to tak vnímá. Pokud nám tyhle dva zápasy vyjdou, nebudeme na tom po podzimu zase tak špatně, máme šanci,“ potvrzuje tento názor trenér hradeckého mužstva Karel Havlíček.

Aby tahle naděje žila, úleva po výhře nad Vítkovicemi asi přišla v poslední možnou chvíli.

Tak to bereme, ale bodový deficit po té nepříjemné sérii je velký.

Přesto vítězství dosažené právě před zápasem s jedním z velkých favoritů může minimálně povzbudit.

Naštěstí se nálada zlepšila a nejen po téhle výhře. Vyhráli jsme předtím v Teplicích v poháru, pak remizovali v Ústí nad Labem. Pokud by se nám teď podařilo obrat Opavu a zdárně odehrát zápas se Znojmem, mohlo by to být po podzimu lepší. Musíme být pozitivní, aby na jaře bylo o co hrát.

Na Opavu ztrácíte sedm bodů, ale máte o jeden odehraný zápas méně a když oba vyhrajete, chybět vám na konci podzimu bude jen bod. To musí být velká motivace.

Je a jak už jsem říkal, můžeme tím podzim alespoň částečně zachránit. Proto je škoda hlavně zápasů na Olympii Praha a ve Frýdku, kde bylo na výhru. Mít o tyhle čtyři body víc, bylo by to mnohem veselejší.

Závěr podzimu začínáte zápasem v Opavě, v němž po delší době nebudete favoritem. Je to pro vás výhoda?

Doufejme, ale pochopitelně víme, že ani tak to pro nás nebude nic jednoduchého. A také víme, že si Opava na nás věří.

Jak na tom podle vás v současné době je?

Viděli jsme ji minulý týden ve Vítkovicích, kde si předehrávala poslední podzimní kolo a vyhrála 2:1. Potvrdila, že je velmi silná v ofenzivě a že má výborné standardní situace. A pak také fanoušky, na to se musíme připravit.

Bylo to vidět i ve Vítkovicích?

Bylo. Přijelo jich dost a svému týmu tam vytvořili domácí prostředí. Jejich kotel je fantastický, tohle jí v současné době můžeme jen závidět. Dá se očekávat, že diváci své hráče poženou, ale dobrá atmosféra by mohla vyhovovat i nám, tohle by hráče mělo motivovat. Já sám se na tuhle atmosféru těším.

Má její hra nějaké slabší stránky?

Vzhledem k tomu, že preferují útok, což je vidět na tom, že dali už skoro 40 gólů, mají občas otevřenější obranu a poměrně dost inkasují, třiadvacet branek není právě málo.

Takže budete sázet na rychlé protiútoky do otevřené obrany?

Pokusíme se zahrát něco podobného co v poháru Teplicích. Soupeř nás asi přehraje, ale pozornou obranou se to dá eliminovat. Dopředu máme šikovné, dynamické hráče, kteří se i díky rychlosti mohou prosadit. Věříme, že s tímhle můžeme být úspěšní.

Opava je sice velkým favoritem na postup, ale ani ona se nevyhnula zaváháním a nekraluje tak, jak mnozí předpovídali. V čem vidíte příčinu?

Nedávno jsem četl názor Opavských, že to mají těžké, protože se na ně každý chce vytáhnout. U nás máme podobný. Měli jsme často pocit, že soupeř, který hraje s námi, odehraje o týden později úplně jiný zápas. Třeba si to ale v obou klubech jen namlouváme.

Potřetí na podzim vysílá vaše utkání Česká televize. Bude to pro hráče větší motivace?

To nevím, ale zatím nám televizní utkání moc nevycházejí. S Pardubicemi jsme sice vyhráli, ale výkon nebyl příliš dobrý a s Příbramí jsme doma dokonce prohráli. Třeba to teď bude mnohem lepší.

K zápasu nastoupíte po dvoutýdenní na podzim už třetí reprezentační pauze, což ve druhé lize nebývalo zvykem. Je to velká nevýhoda?

Tohle mají všichni stejné, i když Opava před týdnem hrála, protože si předehrávala zápas ve Vítkovicích. Druhá liga si na to asi bude muset zvyknout, protože trenér jedenadvacítky Vítězslav Lavička musí do týmu brát dost hráčů z druhé ligy. Ostatně je to i náš případ, měli jsme tam teď Knejzlíka.

Po výhře se říká, že se vítězná sestava nemění. Jak na tom budete v Opavě?

Sice se to říká, ale ne vždy to platí. Jednak musíme sestavu přizpůsobit soupeři, jednak do ní mohou zasáhnout zdravotní problémy hráčů. V týdnu z tréninku odkulhal Shejbal, který hrál proti Vítkovicím výborně, problémy s achilovkou má Súkenník.