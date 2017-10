Ottmar: Trochu jsme se v tom po zápase s Příbramí pobabrali

„Trochu se nám ta reprezentační přestávka protáhla a teď to bude pravý opak, zápasů bude hodně,“ komentuje poněkud neobvyklý průběh sezony brankář hradeckého mužstva Radim Ottmar. Stejně jako jeho spoluhráči i on druholigové pokračování už netrpělivě vyhlížejí.

Po prohře chce každý co nejdřív zase hrát, aby porážku odčinil. ale vy jste na tuto možnost museli čekat skoro tři neděle. Jak dlouhé to čekání bylo?

No trochu jsme se v tom po zápase s Příbramí pobabrali, všichni víme, že se nám nepovedl. Ta pauza byla opravdu dlouhá, snažili jsme se ji využít k tomu, abychom se zvedli a trochu se dotáhli na špičku, protože jak prohrou, tak tím, že jsme pak měli jeden zápas odložený, jsme v tabulce propadli. Proto se upínáme k zítřejšímu Frýdku.

Tři týdny uprostřed hlavní části sezony, to je dost dlouhá doba? Nevypadli jste příliš ze zápasového rytmu¨?

Doufám, že ne. Naštěstí jsme si mohli minulý týden zahrát přípravný zápas s Vlašimí, takže to zase taková pauza nebyla.

Přípravný zápas ale přece jen není soutěžní...

Není, ale my jsme to tentokrát, i kvůli tomu, jak na tom právě jsme, jako běžný přátelák nebrali. Myslím si, že jsme to pojali s maximální zodpovědností, že jsme k tomu přistoupili stejně jako k mistrovskému utkání. A také jsem rád, že se nám ten zápas docela povedl. Nejen že jsme Vlašim 3:0 porazili, ale i herně to bylo dobré. Teď jde jen o to tohle přenést do mistrovských utkání.

Když se uprostřed sezony naskytne tak dlouhá pauza, většinou ji trenéři využijí k tomu, aby se trénovaly věci, na které v sezoně není čas. Jak to bylo u vás?

Myslím si, že jsme potrénovali opravdu kvalitně, navíc byl čas na doléčení zranění u některých hráčů, což se hodilo. Bohužel nám ale vypadli dva ze tří kluků, kteří se dostali do mládežnických reprezentací a teď budou mimo. Kádr ale snad máme dost široký na to, abychom je nahradili.

Program fotbalistů Hradce 25. září: HK - Příbram 0:2 (2. liga)

6. října: HK - Vlašim 3:0 (příprava, hráno v Nymburce)

● nejbližší zápasy

14. října: Fr.-Místek - HK (2. liga)

18. října: Olympia Praha - Hradec Králové (2. liga)

21. října: HK - Sokolov (2. liga)

24. října: Teplice - HK (MOL Cup)

27. října: Ústí n. L. - HK (2. liga)

Poprvé se o to pokusíte v sobotu ve Frýdku-Místku, který se pohybuje na konci tabulky. Co od něj čekáte?

Hlavně bojovnost a nasazení a v tom se musíme soupeři vyrovnat. Bude podle mě hrát jednoduchý a důrazný fotbal. My se musíme vyvarovat chyb, abychom zase nehonili výsledek, jako se nám to letos často už stalo. Potřebujeme jít do vedení, my jsme týmem, který si ho pak umí pohlídat. S tím záměrem tam pojedeme.

Ve středu vás v Praze čeká dohrávka s Olympií, která až do jara působila v Hradci Králové. Berete proto tento zápas prestižněji než jiné?

Já tuhle rivalitu necítím, beru ji už jako pražský klub, takže jako každý jiný.

Olympia je nováček, přesto je v tabulce hodně vysoko.

Překvapuje vás to?

Musím říct, že trochu ano, a uvidíme, jak dlouho jí to vydrží. Oproti loňskému kádru ještě v Hradci, se kterým z ČFL postupovala, letošní je o dost jiný. Přišlo pár nových cizinců a daří se jí. Budeme ji chtít zastavit.

Necelý týden po zápase s Olympií vás v Teplicích čeká osmifinálový duel pohárového MOL Cupu. Co jste říkali středečnímu losu?

Sledovali jsme ho v přímém přenosu, tipovali jsme, tipů bylo hodně a snad jediný, kdo to uhodl i s tím, že budeme hrát venku, byl brankář Patrik Vízek. Mezi soupeři si moc vybírat nešlo, byli jsme ve druhém koši a v prvním byla samá kvalitní mužstva. Jen je škoda, že zase nebudeme hrát doma, v tom jsme měli trochu smůlu.

Na začátku týdne se na malšovickém stadionu začalo s demolicí západní tribuny. Jaké to je trénovat na stadionu, který se konečně bourá a chystá se na stavbu nového?

Vzhledem k počasí jsme tento týden na hlavním hřišti netrénovali, byli jsme na tréninkovém, takže jsme tak maximálně slyšeli, že se na západní tribuně něco děje. Asi to spíš pocítíme, až budeme hrát. Jednak proto, že diváci budou jen na tribuně východní, ačkoliv většina jich bývala na západní, a jednak proto, že budou střídačky na druhé straně. To bude chvíli asi trochu nezvyk.