Zlepšili jsme se, těší hradeckého kouče Frťalu. Teď už přijde liga

„Některé věci se potvrdily, což je podstatné z tohoto zápasu. Sestava se vykrystalizovala,“ poznamenal trenér hradeckého mužstva Zdenko Frťala po duelu na hřišti třetiligového soupeře.

Jakým směrem, ani s přihlédnutím k tomu, jak tým nastoupil a jak v průběhu duelu střídal, ale odhalit nechtěl: „Vzhledem k tomu, že to s velkou pravděpodobností sledují naši druholigoví konkurenti, nechám si to pro sebe,“ logicky poznamenal hradecký kouč.

V Ústí si zahráli všichni hráči kádru až na brankáře Vízka a záložníka Matouška, který v létě přišel ze Sparty, ale v minulých dnech měl problémy s lehčím zraněním. Naopak na poslední půlhodinu zápasu dostal šanci se ukázat stoper Šimek, jeden ze dvou zkoušených hráčů, kteří se k týmu připojili na konci minulého týdne.

„Jde o post, se kterým stále pracujeme, a to i s některými jinými jmény. Není to ještě uzavřené,“ jen poznamenal Frťala.

V hradeckém kádru se společně se Šimkem minulý týden objevil také útočník Ledecký, jenž naposledy oblékal dres polského Górniku Zabrze, ten ale do duelu v Ústí nad Orlicí nezasáhl.

Hradečtí v Ústí nad Orlicí od začátku kralovali a prakticky po celou dobu drželi míč na svých kopačkách. Do přestávky však z toho nakonec byl jen jediný gólový úspěch a ten si ještě domácí vstřelili sami, byť za výrazného přispění Hradeckých. Ve 21. minutě totiž vypálil Ladislav Martan a míč si nešťastně srazil do vlastní brány ještě nedávno hradecký stoper Jakub Chleboun, brankář Jech byl bez šance.

Dobrou možnost měl po hezkém obloučku Jirky Janouška i Milan Černý, ale domácí gólman míč na brankové čáře vyškrábl na rohový kop. Druhá pětačtyřicetiminutovka začala velkou šancí Hradce Králové. Balon propadl až na Adama Vlkanovu, který však ze dvou metrů nastřelil jen tyč domácí svatyně. První možnost hráčů Jiskry přišla v 50. minutě a hned z toho bylo překvapivé vyrovnání. Jakub Chleboun totiž hlavou tentokrát mířil do správné branky.

Hradec ale překvapení nepřipustil a velmi záhy si vzal vedení zpět, když se prosadil stoper Martinec. Další branka, kterou za pár minut zařídil Ladislav Martan, nebyla kvůli ofsajdu uznána. Nicméně Hradec se třetí branky přeci jen dočkal. Stalo se tak v 83. minutě, kdy Filip Zorvan vyslal dalekou střelu, která odrazem o tyč nečekaně zaplula do brány, 1:3.

„Pro nás to byla výborná příprava, protože soupeř má řadu zkušených hráčů, kteří mají něco za sebou. Přesto jsme byli schopní držet míč a kluci ukázali, že dokážou plnit to, co si řekneme. Zlepšili jsme se,“ liboval si spokojený kouč.