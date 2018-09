Ven z tápání! Hradečtí fotbalisté potřebují střílet góly a vyhrát

Tým, jenž do druholigové soutěže vstoupil skvěle a první tři zápasy vyhrál, v následujících třech nedal ani gól a vytěžil z nich jen dva body za bezbrankové remízy. A když konečně v pohárovém zápase ve středu na hřišti třetiligové Olympie Radotín branku vstřelil, stačilo to jen na snížení skóre na 1:2. Znamenalo to porážku a neslavný pohárový konec téměř na začátku.

„Není důvod, aby hráči byli psychicky rozladění, tohle nepřipouštím. Jsou placeni za to, aby byli vždycky stoprocentně připraveni,“ zdůraznil trenér Zdenko Frťala po dotazu, zda současné výsledky na hráče přece jen už nedoléhají.

Tohle všechno může být zítra zapomenuto v případě, že Hradec v zápase 7. kola Fotbalové národní ligy porazí Vlašim, tedy tým ze středu tabulky, který na rozdíl od Hradce roli favorita ve 2. kole MOL Cupu zvládl, když ve středu vyhrál 2:0 na hřišti divizního Dvora Králové. V tom bude mít oproti domácím, kteří v Radotíně padli 1:2, výhodu.

„Je to velké zklamání, ale i taková porážka je někdy možná lepší. Určité věci se opakují, určité věci musíme změnit. Snad některým hráčům otevře oči. Nedá se nic dělat, jdeme dál. Nepovedený zápas v poháru jsme si zhodnotili hned na místě, klukům jsem řekl, ať nevěší hlavy, aby nebyli až moc negativní, protože zklamání tam bylo,“ uvedl trenér.

Do nedělního zítřejšího zápasu, který začne kvůli utkání hokejového Mountfieldu netradičně už v 15 hodin, vyběhne trochu jiná sestava než ve středu v Radotíně. „V pohárových utkáních jsme dávali příležitost hráčům, kteří nebyli tak vytíženi v lize, aby ukázali, že jsou v kádru oprávněně. Ne všichni moje představy splnili,“ řekl dále kouč.

K dispozici ještě nebude brazilský útočník Wesley da Silva, který přišel minulý týden z Liberce, chybět bude i Trávníček.