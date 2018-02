Hradci oddálil start jara mráz. Po odloženém poháru je v ohrožení i derby

Vzpomenete si ještě na dva roky starý vstup fotbalistů Hradce Králové do jarní části sezony?

Pokud ano, pak vám bude současné dění to tehdejší hodně připomínat. Stejně jako nyní totiž měli fotbalisté Hradce Králové do jara vstoupit zápasem pohárového čtvrtfinále, na které měli o víkendu navázat druholigovým derby v Pardubicích. Tehdy se nehrál ani jeden z nich a letos si to fotbalisté Hradce mohou zopakovat.

Na středu plánovaný pohárový duel se Zlínem je odložen, ve čtvrtek bude jasné, zda tak nedopadne i sobotní derby v Pardubicích, ve hře je dokonce odložení celého úvodního jarního kola.

Stejně jako tehdy je příčinou zimní počasí, i když tady trochu rozdíl přece jen je. Zatímco před dvěma lety se pohár nehrál kvůli sněžení a liga kvůli následnému rozmáčenému hřišti, letos fotbal zastavil mráz. Povrch hřišť v Hradci Králové i v Pardubicích je zamrzlý, hrát fotbal se na nich v tuto chvíli nedá.

„Odložení pohárového zápasu je rozumné, hřiště je jako struhadlo, navíc v těchto mrazech by to bylo těžké i pro fanoušky. Otázkou je, kolik by jich v takové zimě přišlo,“ uvedl trenér hradeckého mužstva Karel Havlíček. Termín odloženého pohárového duelu zatím není znám, oba kluby se na něm teprve budou dohadovat.

Hradec odložením zápasu přijde už o druhý duel za sebou, byť ten předcházející spadal ještě do přípravy, před týdnem mu ho odřekl Převýšov kvůli epidemii chřipky.

Zda mu v sobotu odpadne i další, kterým je druholigové derby v prvním jarním kole, bude definitivně jasné ve čtvrtek. Hradečtí pro ten případ už mají připravenou variantu, místo derby by se utkali v přípravném zápase se Znojmem. Právě s tímto jediným týmem na podzim odehráli obě vzájemná druholigová utkání.

Pokud na tento scénář dojde, bude v té chvíli prvním soutěžním zápasem v hradeckém programu druholigový duel s Českými Budějovicemi, který je naplánován na pátek 9. března.

A ještě dovětek. Před dvěma lety mělo hradecké trápení s počasím ještě jeden díl, pohárový duel s Mladou Boleslaví se tehdy neodehrál ani na druhý pokus.