Fotbalový Hradec tápe: Rozpoložení není dobré, ví trenér Havlíček

„Když se neboduje naplno, rozpoložení není dobré,“ charakterizoval, v jakém stavu se tým nachází, trenér Karel Havlíček bezprostředně po utkání. Přitom v minulých dvou zápasech se zdálo, že se Hradečtí z nejhoršího dostávají. Druhý poločas ve Frýdku-Místku a hlavně celý zápas v Praze na Olympii byly herně solidní, zdálo se, že co nevidět přijdou i další výhry. Opak se ale o víkendu stal pravdou.

Přitom Hradec v první půli hru kontroloval, gól však nedal a krátce po přestávce ho naopak dostal. A to ze situace, ze které to málokdo čekal. „Sám nevím, co se stalo, ale řešitelné to bylo,“ uvedl brankář Hradce Radim Ottmar.

Gól dostal od Jana Kosaka z přímého kopu z pravé strany, kdy všichni včetně Ottmara očekávali spíše centr. „Z mého postavení na lavičce jsem si říkal, že pokud Kosak trefí míč na přední tyč, tak to Ottmar nestihne. Ještě jsem na něj řval. Kosak to bohužel trefil přesně,“ uznal Havlíček.

Stalo se tak pět minut po přestávce a Hradec tím do konce zápasu vypadl z role. „Nic jsme si během zápasu nevytvořili, hlavně ve druhém poločase, kdy jsme hráli do plných, soupeř to šikovně zavřel,“ konstatoval trenér.

Pro Hradec to bylo v řadě páté druholigové utkání , které nevyhrál a za tu dobu získal pouhé tři body. „Musíme si to vyhodnotit, sám nevím, čím to je, a jsem z toho špatný,“ přiznal záložník Milan Černý.

Havlíček v tom má jasno alespoň částečně: „Společným jmenovatelem našeho týmu je malá mentální odolnost. Nemáme takové dva srdcaře, které bychom na hřiště poslali a oni tam zvedli prapor. Není jednoduché takové sehnat.“

Pokoušet se o zvednutí vítězného praporu budou hráči Hradce už v úterý, kdy je v Teplicích čeká osmifinále MOL Cupu.

Ten druholigový mohou vztyčit už o tři dny později a znovu na severu Čech, v pátek totiž hrají v Ústí nad Labem.