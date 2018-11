Hradec vyhrál gólem v závěru, nádherně se trefil Miker

Zvětšit fotografii Jiří Miker z Hradce Králové se raduje z vítězné trefy v Ústí nad Labem. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

dnes 12:15

Když už se Adam Vlkanova nemohl dívat na to, jak se jeho tým nedokázall jakýmkoliv způsobem prosadit k úspěšnému zakončení, vzal si míč a zpoza pokutového území tvrdě vypálil. Míč z jeho kopačky ale letěl vysoko nad branku. Možná trochu symbolická charakteristika toho, co Hradec v dalším druholigovém zápase předvedl: po celý zápas byl velmi aktivní, soupeře herně po většinou převyšoval, jenomže gólově to vyjádřit dlouho nedokázal.