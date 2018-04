Sobotní hradecká prohra odčiněna. I díky hattricku Pázlera

Pak se ale Hradečtí rozjeli k výkonu, který udělal ze zápasu s pražskou Olympií příjemnou podívanou. Doprovázenou vysokou výhrou. „Výsledek bereme. Olympia byla výborná na míči, ale rozhodl náš týmový výkon,“ uvedl trenér hradeckého mužstva Karel Havlíček.

Při této výhře se opět výrazně připomněl kanonýr Hradce Jan Pázler. V zápase totiž vstřelil tři góly a dál kraluje nejen střelcům týmu, ale i celé soutěže, má na svém kontě už osmnáct přesných zásahů.

V první půli stihl jeden po příhrávce Vlkanovy šest minut před přestávkou, v nastaveném čase si oba hráči své role vyměnili, Vlkanova všem utekl a brankáře Olympie s jistotou prostřelil.

Byl to důsledek řady šancí, které si Hradec vypracoval. Začal to pěknou dělovkou Martan, poté Vlkanova povedenou střelou Stejskala nepřekonala a dorážku napálil do břevna, blízko ke gólu měli i Plašil a Zorvan.

„Šancí jsme měli opravdu dost, měli jsme dát víc gólů než jen dva,“ uvedl hradecký útočník Jan Pázler, „na druhé straně ten druhý, který jsme dali pár vteřin před přestávkou, byl hodně důležitý.“

O jeho důležitosti se Hradec přesvědčil po přestávce, kdy velmi brzy inkasoval, a zdálo se, že Olympia ještě může zlobit. Jenomže krátce na to Pázler proměnil penaltu za faul na Čecha a čtvrt hodiny před koncem svůj hattrick dokončil.

Přitom Hradec ještě neproměnil další šance, hned dvě jasné měl Vlkanova, sám na brankáře Stejskala šel i Krátký. „Trochu jsme si to zkomplikovali na začátku druhého poločasu, ale myslím si, že naše výhra je zasloužená,“ řekl hradecký kouč.