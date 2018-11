Černý jde podruhé s Pardubicemi proti Hradci. Loni paráda, co letos?

Petráň: Chceme před Votroky v tabulce Nejde jen o obligátní prestiž a o fakt, že pardubičtí fotbalisté v novodobé historii ve druhé lize Hradec ještě nikdy neporazili. Jejich mužstvo má před nedělním venkovním mačem na Malšovickém stadionu (od 15 hodin) ještě jednu velkou motivaci, proč velkého rivala konečně pokořit. „Pokud se nám to povede, půjdeme v tabulce znovu před něj. A to moc chceme,“ vyhlašuje střelec Michal Petráň v narážce na to, že páté Pardubice ztrácejí na třetí Hradec pouhý bod. Před rokem v srpnu vidělo v Hradci výhru domácích Votroků v poměru 2:1 podle oficiálního údaje 2 551 diváků. A Petráň věří, že návštěva bude minimálně stejně početná i tentokrát. „Je pěkné, když dorazí tolik lidí a fandí - líp se hraje. Těšíme se na to,“ říká Petráň. Michal Petráň z Pardubic (vlevo) se raduje z branky do sítě Vítkovic. Nenávistné pokřiky na adresu svého týmu ze soupeřova kotle si prý nepřipouští. „Jakmile rozhodčí pískne do píšťalky, úplně vypnu a soustředím se na hru. Ostatní jde mimo mě,“ tvrdí 26letý útočník. Sám dal na podzim už osm gólů a jeho parťák Pavel Černý jich má na kontě dalších šest; i díky tomu se Pardubice mohou pochlubit mnohem úspěšnějším útokem, než má v tuto chvíli Hradec. Právě přes ofenzivu by tudíž mohla vést cesta k vítěznému cíli. „Mám radost, že se nám teď s Pavlem střelecky daří, možná z toho Hradečtí budou mít trochu respekt,“ věří Petráň. „Budeme se snažit v tom pokračovat a doufám, že já osobně dám Hradci minimálně dva góly,“ usmívá se. Stejně jako posledně, kdy je ve 13. minutě poslal dopředu utěšenou dalekonosnou ranou Černý, Pardubice do derby v Hradci opět plánují vykročit správnou nohou. Ale zároveň už náskok nepromarnit. „Myslím, že když znovu dáme první gól, tohle utkání už zvládneme. Musíme to konečně prolomit - bylo by to i povzbuzení pro náš poslední podzimní zápas proti Jihlavě,“ konstatuje Petráň. A dodává: „Pro fanoušky to teď bude opravdu zajímavé. Všechny tři týmy hrají nahoře v tabulce, rozdáme si to o přední fleky, uvidíme, kdo na tom po podzimu bude líp. Předchozí výsledky derby musíme hodit za hlavu, všechno je zase úplně od znovu.“