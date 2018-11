Derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi pasuje krále východu

Hradec? Hrozí ze standardek a z brejků, varuje Krejčí Za Hradec kdysi kopal, ale jeho rivalitu se svými Pardubicemi trenér Jiří Krejčí vnímá spíš z fanouškovského pohledu. „Pro mě je to souboj o tři body,“ říká před nedělním derby na hradeckém Malšovickém stadionu (začátek v 15 hodin). Současná tabulková vyrovnanost obou týmů (Hradec má na třetí příčce 26 bodů a Pardubice na páté 25) podle něho nehraje roli. „Je to dvacet kilometrů od sebe, derby nemá favorita. Rozhodovat budou detaily,“ míní Krejčí. Svým svěřencům se pochopitelně o nejbližším protivníkovi snažil předat dostatek užitečných informací. Čím by tedy hradečtí Votroci mohli Pardubicím především zatápět? „Standardními situacemi. Umějí se v nich chovat, pomoci si jimi. I minule v Ústí nad Labem (výhra Hradce 1:0) jejich gól padl bezprostředně po standardce,“ upozorňuje Krejčí. „Je taky vidět, že Hradec má dobré brejkové hráče. Musíme si proto dát pozor na ztráty míčů uprostřed hřiště,“ pokračuje trenér. V hradeckých kontrech je nebezpečný především Adam Vlkanova, jenž na podzim zaznamenal již čtyři ligové trefy. „Na druhé straně však operuje také rychlý Urma, pak tam je Durděvič...“ vypočítává Krejčí. Přímo v útoku je pak zajímavou postavou Votroků „kanárek“ Wesley Da Silva. „Když se řekne Brazilec, každý čeká nějaká kouzla. Viděli jsme ho v iks zápasech, balony chce spíš do těla,“ říká trenér. Styl současného Hradce odpovídá naturelu jeho nynějšího kouče Zdenka Frťaly. Toho Krejčí poznal dobře už coby šéfa lavičky Varnsdorfu. „Vidím, že dává dost šancí mladým, běhavým hráčům. To koresponduje s tím Varnsdorfem,“ podotýká kouč Pardubic.