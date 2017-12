Hradečtí fotbalisté se loučili hokejem. A také se čtyřmi spoluhráči

Oznámilo to po letos posledním společném tréninku, ke kterému však fotbalisté vyrazili do malé haly hradeckého zimního stadionu. „Pětadvacet hráčů do pole bylo opravdu moc, s těmito čtyřmi dál nepočítáme,“ uvedl sportovní manažer hradeckého klubu Pavel Krmaš.

V Hradci tak končí i záložník Tomáš Jirsák, který se do klubu vrátil po dlouhých letech strávených buď v české nejvyšší soutěži, nebo v zahraničí. „Skončila mu smlouva a i podle vývoje sezony a toho, kde jsme v tabulce, jsme se rozhodli jeho post omladit,“ vysvětlil, proč Hradec dál s třiatřicetiletým odchovancem nepočítá, Krmaš.

Podobný důvod je i za předčasným ukončením hostování libereckého obránce Karla Knejzlíka, jenž do Hradce přišel v průběhu podzimu. „Chceme v tuto chvíli sázet na naše kmenové hráče,“ zdůraznil manažer.

S Hradcem se po roce a půl louči také útočník Libor Žondra, přestože má v klubu smlouvu delší. „Vzájemně jsme se tak dohodli,“ nechtěl Žondrův odchod příliš rozebírat manažer. Žondra přišel do Hradce loni v létě s pověstí střelce, kterou ale nepotvrdil.

Asi nejjednodušší rozhodování měli Hradečtí v případě portugalského útočníka Patrika. Hráč, který přišel těsně před začátkem sezony, se totiž vůbec neprosadil. „U něj opravdu nebyl zájem, aby pokračoval,“ přiznal Krmaš. Zmíněné změny nemusí prý být konečné. „V tuto chvíli ale jsou, dál se bude vše odvíjet od toho, kolik a které hráče se nám podaří přivést. Někdo přijde určitě,“ uvedl manažer.

Hradečtí netají, že by by ve svém týmu potřebovali zkušeného tahouna. Sami však připouštějí, že sehnat ho bude hodně obtížný úkol. „Zvlášť v našem postavení, v němž po podzimu jsme,“ uznává trenér Karel Havlíček.

Hradec už jednu posilu pro jaro oznámil, netýká se však hráčského kádru, ale vedení. Od Nového roku bude novým výkonným ředitelem Jiří Sabou.