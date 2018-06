Důležité pro mě je, že klub má nejvyšší cíle, říká hradecký trenér Frťala

Před lety přivedl k postupu do nejvyšší soutěže Varnsdorf, byť skromný klub nakonec prvoligovou výzvu nepřijal. Nyní vstupuje trenér Zdenko Frťala do klubu, který by se rád do nejvyšší soutěže velmi brzy dostal a získal si v ní své stálé místo.

Do Hradce přichází s jednoznačným cílem vrátit místní klub na prvoligové výsluní. Ostatně tato ambice byla jednou z důležitých, proč na nabídku vedení klubu kývl.

Trenéři fotbalistů Hradce Králové v novém tisíciletí ● Petr Uličný (2000/2003) - tým převzal po sestupu z 1. ligy a hned se s ním vrátil, druhou prvoligovou sezonu ale nedokončil

● Leoš Kalvoda (2003)

● Martin Pulpit (2004)

● Juraj Šimurka (2004/2005) - hradecký tým vedl ve 2. lize, skončil ve chvíli, kdy klub stál před krachem a hráči ještě předtím začali kvůli dlužným výplatám stávkovat

● Karel Krejčík (2005/2006) - mužstvo pod jeho vedením sezonu dokončilo a v následující hrálo o postup, skončilo čtvrté, v té další vydržel jen do října

● Luděk Klusáček (2006/2007) - nejprve 7. místo ve 2. lize, po následném podzimu odešel do zahraničí

● Pavel Malura (2008)

● Oldřich Machala (2008/2009)

● Václav Kotal (2009/2012) - nejprve tým na konci druholigové sezony zachránil a poté v následující hned postoupil do 1. ligy, kde ho úspěšně vedl dvě sezony

● Jiří Plíšek (2012/2013) - odvolán pár kol před koncem, kdy se Hradec zachraňoval

● Luboš Prokopec (2013/2014) - zachránit 1. ligu se mu nepodařilo, ale hned následující sezonu přivedl Hradec zpátky, po špatných výsledcích v 1. lize už na podzim skončil

● Bohuslav Pilný (2014/2017) - s Kotalem za tuto dobu nejdéle sloužící trenér, mezi dva sestupy z 1. ligy vměstnal postup do ní

● Karel Havlíček (2017/2018) - nepodařilo se mu tým vrátit do nejvyšší soutěže a vedení nebylo spokojeno ani s jeho hrou

● Zdenko Frťala (2018/????)

„Neřeknu nic nového, když ukážu na tradici, kterou klub má. Pro mě je důležité, že má v současnosti ambice a ve druhé lize nejvyšší cíle. Věřím, že budeme všichni spokojeni,“ uvedl sedmačtyřicetiletý rodák ze slovenské Nitry, jehož hráčská a později i trenérská kariéra je výrazně spojena s českým fotbalem. Hráčská s Teplicemi, kde na přelomu tisíciletí působil sedm sezon. A trenérská nejvíc právě s Varnsdorfem, s nímž před třemi lety ve 2. lize skončil druhý a klubu tak připravil historickou možnost zahrát si nejvyšší soutěž.

Podobně by nyní rád dopadl i v Hradci, kterému se upsal na tři roky. „Kdybych to takhle neviděl, tak do Hradce nejdu,“ připouští kouč s nedávnou prvoligovou zkušeností z Jablonce, „pro mě je prioritou, že tým má určitou kvalitu a že je zdravý, což je předpoklad, abychom měli cíle, které jsou dlouhodobější.“

S Hradcem se hned od začátku svého působení bude chtít zařadit do druholigové špičky a současně budovat tým s perspektivou pro nejvyšší soutěž. „Chceme se pohybovat nahoře, ale zda to bude hned postup, je otevřené. Může se stát cokoliv v tom smyslu, že vedle favoritů někdo vyletí nahoru. Pro nás je však jednoznačné Hradec zařadit tam, kam patří, tedy nahoru,“ neskrývá nový hradecký kouč.

Po úterním podpisu tříleté smlouvy se do tréninku s týmem pustí za necelé dva týdny. Jak bude vypadat kádr a s kým by chtěl plány své i vedení klubu naplnit, se teprve uvidí. „Přehled o hráčích Hradce mám dobrý, ale osobně znám tak dva tři. Nejdřív se s nimi chci bavit a poznat je,“ reagoval Frťala na dotaz, jaké má představy o kádru pro příští sezonu. A kdy svůj tým uvidí poprvé v zápasové akci? V sobotu 23. června na turnaji v Benátkách nad Jizerou.