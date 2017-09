Rekordní hradecký postup. A to Žondra soupeře po třech gólech šetřil

Ten si vytvořili hned v 1. kole, v němž na hřišti Červeného Kostelce, účastníka krajského přeboru, vyhráli 7:1.

Po minulém 2. kole, v němž Hradec vyhrál 1:0 na hřišti divizních Velvar až gólem v samém závěru, to byla příjemná změna. „Byl to velký rozdíl. Podle výsledku to vypadá, že to bylo jednoduché, ale hodně nám pomohl první gól,“ řekl trenér Karel Havlíček.

Hradec začal tentokrát střílet góly hned od začátku. V 6. minutě se v pokutovém území prosadil Žondra a načal svoji cestu za pohárovým hattrickem, který dokončil na začátku druhé půle. Navázal tím na dva své góly v posledních druholigových zápasech.

„Střelecky se mu daří, věřme, že to bude pokračovat. Tady byl skoro doma a předvedl, co umí. Mohl dát gólů i víc, ale pak to vypadalo, že soupeře šetřil, mohl být důraznější,“ uvedl kouč.

Po Žondrově prvním gólu si dali hradečtí střelci skoro 20 minut pauzu, ale když šli do kabin na přestávku, měli na svém kontě už čtyři vstřelené branky. „Přístup hráčů byl výborný, hráli jsme v pohybu, předvedli jsme několik akcí, které trénujeme, tak bychom si to představovali,“ liboval si Havlíček.

Druhý poločas probíhal podobně jako první, komplikaci nepřineslo ani poměrně rychlé snížení domácího mužstva na 1:4. „Vybrali jsme si slabší čtvrthodinku, byli jsme laxní a v některých chvílích jančili,“ všiml si trenér.

Byť v cestě za postupem mezi 16 nejlepších týmů včera Hradec narazil na soupeře, kterému se nedaří a v MSFL je poslední, Havlíčka výkon potěšil. I vzhledem k tomu, že se týmu v posledních dvou ligových zápasech herně příliš nedařilo. „Snad to kluky do herní pohody nakopne,“ věří trenér.