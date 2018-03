Konečně jarní start. Facka z podzimu je pro Hradec velkou motivací

Možné obavy, že by i třetí pokus začít jarní část sezony příroda zhatila, jsou od včerejšího odpoledne zažehnány. Rozhodčí Pavel Orel, který byl Ligovou fotbalovou asociací pověřen zkontrolovat připravenost trávníku na malšovickém stadionu, neshledal důvod, proč by se dnes hrát nemělo. Navíc předpověď počasí dává naději, že kvalita hřiště se v příštích hodinách bude jen zlepšovat.

Sečteno podtrženo, start hradeckého fotbalového jara už je záležitostí ryze fotbalovou, všechny nepříjemné okolnosti, které v minulých dnech připravilo počasí, pominuly. „Jsme profesionálové, musíme se přizpůsobit tomu, jak to bude vypadat. Nesmíme si zbytečně přidělávat starosti sami sobě,“ komentoval možné komplikace s kvalitou hrací plochy trenér hradeckého mužstva Karel Havlíček.

Přestože tuto část přípravy nebudou moci hradečtí trenéři před dnešním zápasem zcela hodit za hlavu, hlavním motivem bude soupeř. A ten je na úvod více než kvalitní. „Na rozjezd rozhodně lehký není, Budějovičtí jsou velkým aspirantem na postup. Pro nás je to ale pro rozjezd dobře,“ myslí si kouč Havlíček.

V náhledu na ambice Českých Budějovic s ním nelze než souhlasit. Po podzimu sice má „až“ čtvrté místo, ale jen s dvoubodovou ztrátou na druhý Třinec, první Opava jen jen o další bod dál. O kvalitě týmu z jihu Čech se na podzim přesvědčil i samotný Hradec. Ve 4. kole, po slibném rozjezdu totiž v Českých Budějovicích prohrál vysoko 1:4 a zaznamenal první porážku druholigové sezony.

„Dostali jsme tam pořádnou facku. Oni odehráli vynikající utkání a my jsme moc šancí neměli. Vzbuzuje to samozřejmě respekt, ale zároveň je to pro kluky i velká motivace,“ míní hradecký trenér.

Pro oba týmy půjde o ostrý start do jarní části sezony. České Budějovice před týdnem přišly o domácí duel s Varnsdorfem, Hradec neodehrál derby v Pardubicích, navíc už před tím ve středu musel odložit pohárové čtvrtfinále se Zlínem. „Věříme, že jsme na začátek jara dobře připraveni. Vstup do druhé poloviny bude hodně důležitý, musíme jej dobře zvládnout,“ uvedl českobudějovický trenér David Hořejš.

O něco podobného se dnes pokusí také Hradec, ostatně pro něj by případná výhra znamenala naději, že by se v průběhu jara přece ještě mohl dostat do horní poloviny tabulky, případně se zamotat mezi mužstva, která budou hrát o postup.

„O sestavě máme jasno, uvažujeme jen o jednom postu. Očekáváme, že se zlepšíme a půjdeme nahoru,“ povzbuzuje svůj tým kouč Havlíček a dodává: „Věříme tomu, že tabulkou budeme stoupat, musíme, jsme to dlužni celému Hradci a celému regionu.“