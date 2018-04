Pázler: Za tři góly jsem rád, ale hlavně, že jsme to zvládli jako tým

„Za to jsem určitě rád, ale hlavně jsem rád, že jsme to zvládli jako tým,“ vyprávěl po utkání s Olympií útočník, který směřuje k zisku koruny krále letošního ročníku Fotbalové národní ligy. Pokud se mu to podaří, zopakuje si svůj triumf z období před dvěma lety.

Na začátku jara jste se střelecky trochu zasekl, ale hattrick vás od konkurence hodně vzdálil.

Řekněme, že je to dobré, ale hlavně jsem rád, že jsme alespoň trochu odčinili porážku z Příbrami.

Jak moc mrzí právě tenhle nezvládnutý duel, který vás vzdálil špici tabulky?

Hodně, nezvládli jsme to. Brzo jsme inkasovali gól. Teď už se s tím nedá nic dělat, zkusíme v dalších zápasech co nejvíc vyhrávat a uvidíme, jak to dopadne.

V utkání s Olympií vás k výhře nasměroval první poločas, který jste vyhráli 2:0. Rozhodující skutečnost pro vaše vítězství?

Podle mě určitě ano, hlavně ten druhý gól do šatny byl důležitý. Adam Vlkanova to provedl skvěle, dostal se za obranu a dokázal nájezd proměnit. Jim se potom sice povedlo snížit na rozdíl jediné branky, což byla mírná komplikace, ale dobře jsme zareagovali a definitivně utkání rozhodli penaltou na 4:1.

Tu jste proměnil vy, k tomu jste přidal dva krásné góly ze hry. Zvlášť ten první byl z těžké pozice, jak jste situaci viděl?

Je pravda, že míč šel trošku za mě, ale snažil jsem se ho dobře trefit a do branky zapadl celkem slušně.

V útoku se výborně doplňujete právě s Adamem Vlkanovou. Co na jeho výkony říkáte?

Adam je výborný, navíc tyto zápasy mu sedí. Skvěle nabíhá za obranu a je velmi rychlý, soupeřům to dělá velké problémy.