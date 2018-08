Varnsdorf se doma vytáhl na svého bývalého trenéra Frťalu

„Zápas jsme brali speciálně a vypsali jsme i prémii, když trenéra porazíme. O co ale šlo, neprozradím,“ tajil varnsdorfský brankář Radek Porcal, který pod Frťalou zažil i postupovou sezonu. Tým nakonec do nejvyšší soutěže nešel.



O výhře před 1 120 fandy rozhodl Barac v 1. půli, při brejku si míč narazil s Ondráčkem a propasíroval ho z úhlu do sítě. „Výkonnost Varnsdorfu stoupá a my zápas vůbec nezvládli,“ mračil se Frťala. „Domácí byli lepší ve všem, běhavější, agresivnější, fotbalovější. My ani nevystřelili na bránu, nemohli jsme na vítězství pomýšlet. Musíme se dostat do skromnosti a pokory a nastavit si určité věci tak, jak jsou tady ve Varnsdorfu.“

Domácí nasadili dvě posily: od začátku záložníka Petra Kodeše z Teplic a jako náhradníka útočníka Matěje Votavu ze Zlína. „Kodeš už má výrazné zkušenosti, i Votava nám jako klasická devítka pomůže,“ věří trenér David Oulehla. V neděli do Kotliny zavítá Jihlava.