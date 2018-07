Hradecký kouč na startu: Pro úspěch jsou důležití všichni v klubu

Ve své funkci by se mohl spokojit s tím, že by za měsíc, který s týmem pracuje, poznal hráče, jejich fotbalové přednosti či slabiny, povahové vlastnosti. Podle svých slov se s tím ale nespokojil: „Všichni jsou pro úspěch důležití. Lidé z marketingu i uklízečky a pradleny, všichni, kteří v klubu pracují či v nedávné minulosti pracovali.

Proč na to kladete takový důraz?

Protože podle mě v tomhle je základ. V tom, aby všichni v zájmu úspěchu mysleli jednotně. Pokud to tak nastavené není, odrazí se to v hlavách hráčů. Chceme společně vyhrávat i prohrávat a společně snášet slasti i strasti.

„Důležité je podhoubí klubu, se všemi lidmi jsem se seznámil a snažil jsem se nasát jejich myšlení.“ Zdenko Frťala, trenér Hradce

Realizují to ale na hřišti samotní hráči. Co jste tam za ten měsíc poznal a na co by to mělo Hradci stačit?

Nechceme se za nic schovávat. Víme, že Hradec má bohatou historii, ale že poslední dekádu provázely vzestupy a pády. Se sportovním vedením jsme se domluvili na tom, že chceme v horizontu tří až pěti let vybudovat stabilní a kvalitní tým, aby to v případě, že by se povedlo postoupit do 1. ligy, nebyla epizoda. To je prioritní úkol. A samotné hráče jsme připravovali na to, že je čeká tvrdá práce. A také na to, že sice jsou individualitami, ale že prioritně musí pracovat pro tým.

Co vám řekla příprava a zápasy, které jste během ní sehráli?

Příprava hlavně slouží k tomu, abychom prověřili hráče po herní, ale i po psychické stránce. Všichni víme, že fluktuace hráčů byla v létě poměrně velká. Mě těší to, že jsme v přípravě splnili to, co jsme si na ni naplánovali, a že ji všichni zvládli ve výborném zdravotním stavu.

A samotné zápasy? Hned v prvním jste dostali sedm gólů od prvoligových Bohemians...

Většina trenérů říká, že výsledky v přípravě nejsou důležité, pro mě ale důležité jsou. Z porážek je totiž důležité se poučit, což se nám právě v Benátkách stalo. Utkání s Bohemkou, které jsme vůbec nezvládli, některým hráčům otevřelo oči. Ukázalo jim, že to nebude vůbec jednoduché, navíc na Hradec se 80 procent soupeřů namotivuje jinak než na týmy, které nemají takovou historii, ve většině zápasů nás budou vnímat jako favorita.

Myslíte, že tahle facka pomohla?

Dovolím si říct, že tím výbuchem s Bohemkou, jinak se to nazvat nedá, se hráči poučili a to je pro mě strašně důležité. Myslím si, že začali chápat moje představy, hranice a limity, které mají. Podle mě to byla výborná zkušenost a prevence, abychom něčemu takovému předcházeli, hráči to pochopili, problém nebyl.

S čím vzhledem ke změnám v kádru do sezony vstupujete?

S vědomím, že začínáme postupně. Když běžíte maraton, taky se nemůžete rozběhnout sprintem.