Mládí vpřed. Vlkanova už nenosí branku, je lídrem fotbalistů Hradce

Přitom fotbalista, jenž za sebou má velmi vydařené jaro, je stále řazen k nadějnému hradeckému mládí, vždyť je mu jen třiadvacet roků.

Může existovat lepší důkaz toho, jakou obměnou hradecký kádr v minulých týdnech prošel? „Je to velká změna,“ netají borec který svůj posun v kabině stvrdil i tím, že je jedním ze dvou zástupců kapitána týmu Radima Ottmara.

Vypadá to na velkou obměnu kádru, jaká z ní podle vás vzejde sezona?

Je to opravdu něco nového, velká změna, přišlo hodně mladých hráčů. Myslím si ale, že mladý neznamená špatný. Tady však jsou i zkušení hráči, což by se mohlo dobře propojit a mohlo by to být dobré. Půjde hodně o to, jak rychle se stihneme sehrát, ale já věřím, že v tom nebude problém a že budeme hrát nahoře.

Co kabina? V ní to musí být velká změna.

Změna to je určitě. Vždyť já jsem v minulém roce ještě nosil branky, teď je najednou dvanáct lidí mladších a v tomhle nemusím dělat nic. (smích)

O to lépe, ale asi musíte hrát, vždyť jako starší už asi ponesete i větší odpovědnost.

Je to přesně tak. Zodpovědnost už je opravdu na někom jiném, než byla předtím, ale myslím, že by to neměl být problém.

Sázka na mládí Fakta - Hradeckou kabinu přes léto opustilo hned několik vesměs zkušenějších hráčů. Brankář Lindr (31 let) a obránce Krátký (25) zamířili do Ústí nad Labem, útočník Pázler (27) do Liberce, záložník Schwarz (26) do 2. polské ligy, obráncům Mudrovi (28) a Noskovi (31) a záložníku Súkenníkovi (29) skončily smlouvy. - Místo nich přišli mladí hráči, nejstarším z nich je šestadvacetiletý záložník Ďurděvič, nejmladším teprve osmnáctiletý obránce Finěk, tento odchovanec klubu je i nejmladším hráčem v kádru. - V týmu zůstali jen tři třicátníci: brankář Ottmar (34 let), jenž je zároveň kapitánem, obránce Plašil (32) a záložník Černý (30). - Díky letním změnám se snížil věkový průměr kádru, který měl ke včerejšímu dni 23 hráčů s věkovým průměrem necelých 24 let. - Mladí hráči dostávají i slovo v kabině, zástupci kapitána Ottmara totiž jsou záložník Vlkanova (23 let) a obránce Martinec (20).

A na vás je také?

Určitě ano a já se jí nezříkám, naopak se k tomu hlásím. Už se to tu ode mě opravdu očekává i vedením klubu a realizačním týmem. Cítím to, že to má být opravdu hodně i na mně, a jsem za to rád. Chci být na hřišti ten, kdo to vezme na sebe a v klíčových chvílích rozhodne.

O hradeckém týmu se říká, že mu chybí lídr. Máte stejný pocit, nebo to vidíte jinak?

Tak asi trochu chybí, protože mezi námi není nikdo, kdo by nadával, řval na mladé, jako to bylo dříve.

Jak jste to jako mladý vnímal vy?

Já osobně jsem tohle nezažil, v Hradci takový hráč chybí už delší dobu. Ale rozhodně to tak dřív bývalo, teď to tak není.

Není to na škodu? Vůdce přece jen může pro tým hodně znamenat.

Myslím si, že když tým funguje a jsou tam hráči, kteří mají na to, aby je ostatní poslouchali, není potřeba řvát. Spíš je to o pozitivním myšlení. Na hřišti je sice vidět, koho to štve víc a koho méně, ale záleží spíše na povaze, někdo se rozčiluje, někdo to v sobě dusí. A já si myslím, že si to trenér dokáže ořvat sám. V tuto chvíli tady asi není vyložený lídr, ale pro mě to tolik důležité není. Podle mě se někdo z těch mladých k tomu prokouše.

Hradec zůstává druhou sezonu ve druhé lize, nebude mít nevýhodu v tom, že je soupeři považován za patřícího k elitě?

Těžko říct, ale myslím si, že se většina soupeřů na Hradec vybičuje více než na řadu ostatních. My na to musíme být připraveni a do všech zápasů jít s cílem vyhrát. Kdybychom nechtěli vyhrávat, tak tu nemusí nikdo z nás být. Nemůžeme chtít hrát někde ve středu, měli bychom mít ty nejvyšší cíle. Bez ohledu na to, jak nás berou soupeři.

Hradec přes léto opustila řada většinou zkušenějších hráčů, ve hře byl i váš odchod. Jak to s vámi vypadalo v tomto směru?

Můžu říct, že nějaké nabídky byly. Zajímaly se hlavně Opava a Karviná, chtěly, abych tam šel. Nepřišly ale s takovými nabídkami, aby mě Hradec pustil.

Jste tím hodně zklamán? Přece jen první liga je první liga

Nejsem, i když bych první ligu samozřejmě rád pravidelně hrál. Ale sedli jsme si a všechno probrali, diskutovali jsme hodně jak s trenéry, tak s lidmi z vedení klubu.

K čemu jsme došli?

Že musím zopakovat stejné výkony z jara a když se to povede, že nabídky přijdou znovu. A v tom případě bych já pomohl Hradci a on mně.