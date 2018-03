Cíl fotbalistů Hradce Králové? Konečně vyhrát podruhé za sebou

Nakročili k tomu před týdnem, kdy ovládli prestižní derby v Pardubicích, nyní na to mají dokonce výhodu domácího prostředí, na malšovickém stadionu ve 14 hodin přivítají Třinec.

„Rádi bychom to dokázali, protože dvě výhry za sebou by nás konečně mohly posunout v tabulce výš, byl by to pro nás důležitý minikrůček,“ uvedl trenér hradeckého mužstva Karel Havlíček. Navíc kdyby se to jeho týmu povedlo právě zítra, zabil by dvě mouchy jednou ranou. Třinec je totiž v tabulce překvapivě vysoko, vzít body právě tomuto soupeři by mělo o to větší cenu.

„Třinec na tom je velmi dobře a pro každého to je nepříjemný soupeř. Dostává málo gólů i proto, že má kompaktní, většinou pětičlennou obranu z vysokých hráčů, tým je velmi bojovný,“ charakterizuje zítřejšího soupeře trenér Hradce Karel Havlíček, „navíc kádr se od podzimu prakticky nezměnil, v základní jedenáctce došlo k jediné změně, když Kateřiňáka nahradil Buchvaldek, v obou případech jde o hráče, kteří mají prvoligové zkušenosti.“

Hradec do jarní části sezony vstoupil domácí výhrou nad Českými Budějovicemi. Před dvěma týdny na ni ale nenavázal, na zmrzlém hřišti Viktorie Žižkov předvedl špatný výkon a 0:2 prohrál. „Tam se to proti nám všechno tak nějak sešlo, byl z toho ostudný výkon. Naštěstí jsme to v Pardubicích odčinili,“ připomněl hradecký trenér.

V Pardubicích, kde se v sobotu dohrávalo odložené utkání úvodního jarního kola, Hradec 1:0 vyhrál. „Snad jsme se výhrou i výkonem našim fanouškům dostatečně omluvili. K výhře nám hodně pomohli, byli výborní, ostatně stejně jako na Žižkově, kde to ale přesto pro nás dobře nedopadlo,“ řekl Havlíček.

V právě probíhající sezoně se Hradci podařilo vyhrát dva zápasy za sebou jen jednou. V úvodu podzimu po výhře 3:1 ve Znojmě v následujícím 2. kole porazil 2:1 Pardubice.

Po druhé výhře nad rivalem v sezoně nemají hradečtí trenéři moc důvodů měnit sestavu. „Moc změn nebude, snad do toho nezasáhne zdravotní stav hráčů,“ uvedl trenér.