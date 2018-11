Kauza stadion Hradce: Musíme věřit, ale znepokojení je velké, zní z klubu

„Musíme věřit, že zastupitelé dodrží svůj písemný slib a za tři měsíce znovu soutěž vypíší,“ říká místopředseda představenstva hradeckého klubu Richard Jukl, který se výstavbě důstojného fotbalového stánku v Hradci věnuje už několik let. „Ale znepokojení je velké, volají nám sponzoři, fanoušci,“ připouští.

První informace o tom, že se vedení radnice chystá předložit návrh na zrušení výběrového řízení, se objevily v pátek, hned v pondělí večer o tom jednalo zastupitelstvo. existovala šance, že zastupitelé tento narychlo předložený návrh neschválí?

Zainteresované jsem sice přesvědčoval, ať to nedělají a ať pouze posunou lhůtu pro první kolo soutěže a během získaného času se vyřeší nejasnosti. Bohužel, jejich přesvědčení o nutnosti zrušení výběrového řízení bylo silnější. V jejich hlavách v té době již převládal názor zadávací řízení zrušit a nebylo v lidských silách to změnit. Jediné, čeho se podařilo dosáhnout, bylo to, že z původních šesti měsíců na zkoumání nakonec vzešly jen tři.

Z jakého důvodu zastupitelé rozhodli tak, jak rozhodli?

To je i pro nás těžko vysvětlitelná otázka i proto, že jsme nebyli účastníky rozhodování. Bylo nám vysvětleno, že nová radnice se chce seznámit s projektem, ve kterém vidí vady. Ty se podle nich týkají hlavně zadávacích podmínek. Bohužel pro nás zastupitelstvo výběrové řízení zrušilo s garancí toho, že za tři měsíce je vypíše znovu. Před časem jsem říkal, že jsme v cílové rovince, ale ukazuje se, že ta je bohužel dlouhá. A když vám dochází dech, je ještě delší.

Bylo vám alespoň řečeno, jaké vady projektu a zadání výběrového řízení náměstek Jiří Bláha, který návrh na zastupitelstvu předložil, našel?

Předně bych chtěl říct, že podle mého názoru byla spousta věcí nešťastně interpretována. Hlavním důvodem, který nám byl prezentován, jsou kvalifikační a ekonomické požadavky pro výběr firmy, která by měla stavbu realizovat. Údajně jsou ve zrušeném návrhu nastaveny přísně.

A jsou?

Jsou, ale to je proto, že se jedná o tak velkou stavbu. Provádět by ji měly firmy, které jsou schopné ji zvládnout jak kapacitně, tak odborně. Nemůžeme přece riskovat, že vybereme menší firmu, která v půlce stavby řekne, že to nezvládne, nebo ji dodělá nekvalitně. Nebo zbankrotuje a město nebude moct využít záruční lhůtu. I administrátor nakonec řekl, že v takhle nastavených podmínkách by neměl být problém.

A vady v projektu? Náměstek Martin Hanousek mluvil o statice nebo napojení sítí při etapizaci stavby.

S tím nesouhlasím. Někdo říká, že jsou předimenzované piloty, ale statik je podle jeho slov navrhl tak, jak mu vyšel výpočet. Kdo se pak podepíše pod to, že se piloty udělají o půlku menší a stadion spadne? Když se řekne A, mělo by se říct i B, a my se nemůžeme pouštět do odborných věcí, když nejsme natolik fundovaní, abychom si svoje námitky dokázali obhájit.

Zastupitel Aleš Dohnal zase zmínil problémy, které měl mít autor projektové dokumentace VÚP Deco s justičním palácem v Brně. Uváděl je jako argument nespolehlivosti tohoto ateliéru...

To jsou taková tvrzení... Spousta firem má nějaké problémy. Já nemůžu hodnotit činnost jednotlivých projekčních kanceláří, ale VPÚ Deco má reference z jedné z největších projekčních kanceláří v Česku. Dá se třeba uvést jejich neúspěšná stavba, oni mohou naopak zmiňovat ty úspěšné.

Fotbalový stadion S výstavbou letního stadionu bylo na katastru Malšovic započato v roce 1958. Stavba se dlouho vlekla, a tak do konce roku 1965 byly zhruba dokončeny pouze zemní úpravy (násypný val pro tribuny a ochozy, hřiště pro kopanou, závodní lehkoatletická dráha, šatny aj.) Až o rok později se konečně přikročilo k výstavbě tribun a k úpravě okolí.

V roce 1974 bylo dokončeno osvětlení, poprvé při fotbalovém zápase bylo využito 20. května 1975 při utkání Spartak Hradec Králové - Slovan Pardubice.

O rekonstrukci, případně o novém stadionu, se hovoří od 80. let minulého století, až v roce 2003 oficiálně město schválilo jeho rekonstrukci. O 5 let později získala firma ECE ve výběrovém řízení možnost vybudování nového stadionu, přičemž nový stadion měl být spojen s obchodním centrem.

15. listopadu 2013 vydal krajský úřad pravomocné územní rozhodnutí pro stavbu nové malšovické arény. Okolo výstavby se však vedly dlouhé spory spojené především s výstavbou obchodního centra Arkády, které mělo stát vedle nového stadionu.

Začátkem prosince 2013 firma ECE, která měla odkoupit pozemky na obchodní centrum a stadion s centrem postavit, z rozjetého projektu odstoupila.

V roce 2016 poté, co se město rozhodlo stadion postavit samo, proběhla rekonstrukce východní tribuny, která byla podmínkou, aby se v Hradci Králové mohla hrát nejvyšší fotbalová liga.

V říjnu 2017 proběhla demolice západní části tribuny, zároveň se připravuje výstavba nového stadionu na místě stávajícího, náklady byly vyčísleny na zhruba půl miliardy korun.

Výběrové řízení zrušilo nové zastupitelstvo, vy jste za klub konzultantem města pro výstavbu stadionu. Jak vůbec probíhá vaše komunikace se zastupiteli?

Hned po volbách jsme navštívili pana primátora Hrabálka a pana náměstka Bláhu, seznámili jsme je s projektem, ukázali jsme jim rozpočet, ukázali jsme jim i věci, které mohou být problematické. Celá věc byla ve fázi, kdy už bylo možné ji vysoutěžit. Město si koneckonců nechalo únikovou cestu: kdyby ze soutěže vzešly nabídky s příliš vysokou cenou, bylo možné tendr zrušit bez sankcí. Bohužel, tlaky z druhé strany byly silnější, přesvědčily vedení města o tom, že je potřeba projít si celou záležitost důkladněji. Já jsem konzultantem pouze s poradním hlasem.

Podle původního návrhu mělo být výběrové řízení vypsáno znovu za šest měsíců, nakonec se tato doba zkrátila na polovinu. Jak silná je podle vás garance toho od zastupitelstva?

Každý, s kým jsem mluvil, říkal, že stadion postavit chce, že pro to udělá všechno, ale že se potřebuje seznámit s projektem. Jestli jsou úmysly zastupitelů jiné, to nemůžu vědět, do hlavy jim nevidím. Ale fungujeme v právním státě a jsme svéprávní, tak věřím tomu, že když něco říkáme, stojíme si za tím.

Vidíte v této koalici potenciál k tomu, že slin dodrží ? Chce nové vedení města stadion postavit?

Na zastupitelstvu to tak bylo deklarováno, a to i písemně. Nemám skleněnou kouli, tak musím prostě věřit jejich slibu, který stvrdili na papíře...

Fotbal v Hradci neexistencí odpovídajícího stadionu už dlouho trpí, nyní se šance na změnu tohoto stavu opět oddálila. Co to pro klub a potažmo fotbal nejen ve městě samotném, ale v celém regionu znamená?

Citelný zásah. A nemyslím jen sportovně, ale i společensky. Už jsem mluvil o obavách partnerů. A také fanoušků, pro které se všechno dělá. Viděli jsme, že by se to mohlo během jara začít hýbat, a teď se stavba o tři měsíce posunula. My můžeme jen použít klasickou cimrmanovskou větu o tom, že proti tomu můžeme bojovat, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co s tím dělat můžeme. Jsme v majetku města a musíme doufat, že město svůj majetek nebude nadále znehodnocovat. Kdo se o celou záležitost trochu zajímá, ví, jak dlouhodobý problém to je, co všechno se pro stadion za tu dobu udělalo – a stále nic. A má to své dopady.

Jaké máte na mysli?

Před osmi lety přišlo po postupu do první ligy patnáct tisíc diváků a od té doby se stadion příliš dopředu neposunul. A teď jsme rádi, když na derby s Pardubicemi přijdou dva tisíce. Všichni by měli vzít rozum do hrsti a uvědomit si, že tohle pro Hradec Králové opravdu není důstojné.