Zůstali dva ze sedmi. V Hradci věří schopnostem vlastních

Podobně jako Hradec, první soupeř také prošel obměnou Při hledání charakteristiky zítřejšího soupeře, prvního v nové druholigové sezoně, došel kouč Hradce Zdenko Frťala k nepříliš překvapivému zjištění. „Z posledního utkání, které tam Hradec odehrál, zůstalo v jejich základní sestavě čtyři pět hráčů, takže nový tým budují i oni,“ konstatoval před soubojem na hřišti Táborska. Soubojem, jenž proti sobě svede dva týmy, v nichž přes léto došlo k výrazným změnám. „Táborsko má navíc nového trenéra, ve strukturách klubu došlo ke změnám stejně jako v týmu. Soupeř je kvalitní, má individuality, zkušené hráče, bude to zajímavé utkání,“ míní. Hradec do Tábora vyrazí s rovněž značně pozměněným mužstvem, v němž se výrazně ke slovu dostanou mladí. „Otevřeně mluvíme o určitém přebudování kádru, to obnáší změny v něm a potažmo i v základní sestavě. Nastoupí i hráči, pro které to bude křest ohněm, ale jsem přesvědčený, že nervozitu zvládnou,“ věří Frťala mladíkům. Nedělní utkání úvodního kola FNL v Táboře začne v 17 hodin, hradecký kouč může vybírat ze všech hráčů, nikdo není zraněný.