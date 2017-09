Hradecký kouč Havlíček: Pauzy rozhazují rytmus, ale přizpůsobíme se

Bez dvou dnů tři týdny bude trvat právě probíhající ligová pauza fotbalistů Hradce Králové.

Neobvykle dlouhá přestávka uprostřed podzimu začala s koncem pondělního domácího zápasu s Příbramí a skončí až v sobotu 14. října, kdy se hradečtí představí ve Frýdku-Místku. Během této doby hráče čeká jen trénink, narychlo vyplněný alespoň přátelským utkáním, jinak nic.

„Není to příjemné. Jak z hlediska tréninku, tak také zápasového rytmu. Nezbývá nám ale, než se přizpůsobit,“ uvedl trenér hradeckého mužstva Karel Havlíček k programu, který na jeho tým v příštích dnech čeká.

Nezvykle dlouhá přestávka uprostřed sezony vznikla ze dvou odkladů. První nastal na straně Olympie, která na tento víkend, kdy se mělo hrát, má obsazený strahovský stadion, na němž hraje domácí zápasy.

Do toho přišla reprezentační pauza, která se pod dlouhým mistrovským volnem Hradce podepsala hned dvakrát. Jednak tím, že příští týden mají dvě nejvyšší domácí soutěže volno a jednak tím, že kvůli reprezentaci Hradec nenastoupí v Praze ani v úterý, tedy v termínu, na který byl zápas před nedávnem přeložen.

„Bohužel se stalo, že v reprezentačních výběrech máme teď tři hráče. A všichni tři byli v posledním utkání v základní jedenáctce,“ vysvětlil Havlíček důvody druhého odkladu duelu s Olympií. Hradec budou příští týden v národních týmech zastupovat Knejzlík (do 21 let), Čech (do 20 let) a také Šípek, jehož si vybrali trenéři české devatenáctky.

Nejbližší zápasy hradeckých fotbalistů 6. října: HK - Vlašim (přátelsky v Nymburce)

HK - Vlašim (přátelsky v Nymburce) 14. října: Frýdek-Místek - HK (FNL)

Frýdek-Místek - HK (FNL) 18. října: Olympia Praha - HK (FNL, odložené utkání)

Olympia Praha - HK (FNL, odložené utkání) 21. října: HK - Sokolov (FNL, původně o den dříve, čeká se na potvrzení tohoto termínu)

HK - Sokolov (FNL, původně o den dříve, čeká se na potvrzení tohoto termínu) 25. října: termín osmifinále MOL Cupu, teprve se bude losovat, termín se může změnit



Současná přestávka jen potvrdila zdlouhavost podzimního druholigového programu. Jednu reprezentační už totiž mají týmy za sebou a pro Hradec to mimo jiné znamená, že od konce července, kdy sehráli první zápas, budou mít do poloviny října odehráno jen devět kol.

„Bohužel to tak s programem je, ale některé týmy na tom jsou ještě hůř, třeba právě Olympie,“ připomíná hradecký kouč. Ten tak se svými kolegy už poněkolikáté v sezoně řeší přeorganizování původně stanoveného programu. Do něj se svými spolupracovníky nově zabuduje přípravný duel s Vlašimí, který Hradec sehraje 6. října v Nymburce.

Poté, co se Hradečtí vydají do Frýdku-Místku k dalšímu zápasu, jim pak ale program docela zhoustne. Už o čtyři dny později, tedy 18. října, je totiž čeká výše zmíněný odložený duel na Olympii a o další dva dny později by se měli utkat na domácím hřišti se Sokolovem. Do toho hrozí, že ve středu 25. října nastoupí v pohárovém MOL Cupu, do jehož osmifinále se probojovali.

„Zápas se Sokolovem se bude pravděpodobně hrát v sobotu 21. října a ne už v pátek, jak bylo naplánováno,“ uvedl sekretář hradeckého klubu Martin Černík. Pro tým by asi bylo lepší hrát až v neděli, to ale je komplikované tím, že svůj domácí zápas hraje hokejový Mountfield.

Zda bude program na konci října pro Hradec zhuštěný i o pohárové utkání, ukáže až osmifinálový los, který proběhne ve druhé polovině příštího týdne. Pokud by totiž Hradec například narazil na zástupce v Evropské lize, je možné, že by se 25. října nehrálo. Nahuštěný program ale kouče Havlíčka zase tak neděsí. „Systém středa, sobota podle mě nevadí, spíš vadí to, že teď dost dlouho nehrajeme.“