Loučení s omluvou? V Hradci Králové bude proti lídr druhé ligy

Soupeř však bude z úplně jiné kategorie, k poslednímu domácímu zápasu Hradce ve Fotbalové národní lize totiž přijede vedoucí tým tabulky Opava.

Vedle první příčky je posilněná i skutečností, že už má postup do nejvyšší soutěže jistý. „Podle mého názoru je její postup zasloužený, na jaře se chytila a už to nepustila,“ uvedl pro klubový web trenér hradeckého mužstva Karel Havlíček.

Hradec po možném postupu spolu s ní pokukoval až do již zmíněného zápasu s Ústím, definitivně o tuto naději přišel ve středu, kdy remizoval 1:1 ve Vítkovicích. V posledních dvou kolech na tom nemůže nic změnit, přesto je podle Havlíčka stále o co hrát.

Jednak by se právě v nedělním zápase Hradec rád pomstil za podzimní příkoří, které mu soupeř připravil. Tehdy Hradečtí v Opavě ještě sedm minut před koncem vedli 2:1, ale v závěru dostali dva góly a prohráli.

„Pod tíhou atmosféry a vřavy jsme to nedotáhli do vítězného konce, což nás mrzelo a hodně nám to pak chybělo,“ poznamenal kouč.

Vedle toho má Hradec nakročeno k třetí příčce, o kterou se v tuto chvíli přetahuje s rivalem z Pardubic. Hradec na něj dvě kola před koncem ztrácí jeden bod. „Pro mě osobně znamená třetí místo moc, pro kluky určitě taky. A pod Pardubicemi skončit nechceme,“ uvedl Havlíček.

Vzhledem k tomu i k síle soupeře neplánuje výrazné zásahy do sestavy: „Velké změny, kromě těch vynucených, nejsou v plánu. Dát do sestavy třeba mladší kluky, kteří nemají nic odehráno, bude příležitost až v posledním utkání s Táborskem.“

Nedělní zápas 29. kola FNL mezi Hradcem a Opavou začne stejně jako všechny ostatní ve 13.15.