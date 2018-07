Miker vystřelil proti Bahrajnu přání Hradce: před svými neprohrát

Útočník východočeského týmu na hřiště přišel jako několik jeho spoluhráčů až po přestávce. I to mu stačilo na to, aby dal svůj druhý gól v letošní letní přípravě. První vstřelil bratislavskému Slovanu na turnaji v Benátkách nad Jizerou a stejně jako tentokrát to bylo při remíze 1:1.



Podstatný rozdíl byl v tom, že tehdy o vítězi rozhodl penaltový rozstřel, a v něm byl Miker posledním úspěšným střelcem svého týmu. Tentokrát nic takového nenásledovalo a zápas skončil smírně.

„Nechtěli jsme hlavně prohrát. Už i proto, že poprvé v létě jsme hráli prakticky doma a mohli jsme se předvést našim fanouškům,“ řekl dvacetiletý fotbalista.

V prvním poločase to vašim spoluhráčům moc nešlo, co jste chtěli změnit?

Když jsme šli na hřiště, sami jsme dobře věděli, že potřebujeme víc běhat, že do toho půjdeme natvrdo, protože jen tak dáme nějaký gól. Remíza je nakonec dobrá.

Soupeř byl sice exotický, ale určitě ne slabý. Jak na vás hráči Bahrajnu v zápase působili?

Byli hodně nevyzpytatelní, rychlí a důrazní. Na to, jak jsou někteří malí, byli i důrazní v soubojích, navíc silní i v kombinaci.

Konec byl dost hektický s několika ostřejšími zákroky z jejich strany. Co o tom soudíte?

Že takové tyto zápasy bohužel bývají a musíme na to být připraveni. Oni jsou typy hráčů, kteří neradi prohrávají a pak to na konci někdy neunesou. Třeba jak na konci jeden z nich zajel do Filipa Zorvana, bylo dost nešetrné.

Gól, který přinesl vašemu týmu remízu, jste vstřelil vy. Jak jste celou akci viděl?

Letěl dlouhý míč a už když jsem viděl, že na něj stoper nedosáhne, jsem věděl, že ho přesprintuju a co budu pak s míčem dělat.

Máte za sebou větší část přípravy, včetně soustředění v Písku, jak se cítíte?

Soustředění, ze kterého jsme přijeli ve středu, bylo sice náročné, ale už je to lepší. I proto, že jsme měli dva dny volno a teď ho po zápase máme ještě jeden den.