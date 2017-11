Konečně si zachytal i doma. Hradecký gólman Lindr slavil nulou

Čekání skončilo, naděje žije Téměř dva měsíce trvající nepříjemné období, kdy maximálním bodovým ziskem byl v ligovém zápase bod, hradeckým fotbalistům skončilo. Soupeře z Vítkovic porazili 2:0 a znovu oživili naději zakončit podzim mezi druholigovou elitou. Na druhou, ještě postupovou příčku, nyní ztrácejí šest bodů. „Není to málo, ale když jsme postupovali před dvěma lety, tak jsme v jednu chvíli ztráceli i víc,“ uvedl hradecký útočník Jan Pázler, který k dlouho očekávanému vítězství hradeckého týmu přispěl tím nejdůležitějším. V prvním poločase vstřelil gól, svůj jedenáctý v této sezoně. „Hodně se o něj zasloužil Filip Zorvan, který míč u brankové čáry vybojoval, já jsem pak byl včas na správném místě,“ poznamenal kanonýr nejen Hradce, ale i celé soutěže. Pro Pázlera to totiž byl jedenáctý gól v tomto druholigovém ročníku. Hradec neměl cestu za výhrou vůbec jednoduchou. Do desáté minuty zápasu totiž musel přežít obrovskou šanci soupeře, když Mišinského střela skončila na břevně hradecké branky. „Stálo při nás štěstí, ale pak jsme konečně teprve podruhé v této sezoně šli doma do vedení,“ řekl trenér hradeckého týmu Karel Havlíček. Krátce poté přišel i o zkušeného záložníka Jirsáka, který musel kvůli zranění kotníku odstoupit. „Tohle nám moc nepomohlo, navíc zhruba po hodině hry se na hráčích asi projevilo, že jsme předtím sehráli během dvou týdnů pět zápasů,“ poznamenal trenér.